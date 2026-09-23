Denis Bećirović veoma dobro radi na razgradnji BiH, poručuje premijer Srpske. Njegovo obraćanje na sjednici Generalne skupštine UN, kaže Savo Minić samo pokazuje koliko političko Sarajevo ne voli Srbe.

"Ovi iz političkog Sarajeva svaki mogući povod da samo pokažu koliko nas ne vole i koliko nas mrze a na drugoj strani nas pozivaju da živimo u zajedničkoj državi. Ovo mi najviše liči na onaj dio kada se bračni partneri trebaju razvesti, žive u odvojenim sobama, ponekad zajednički jedu i čekaju da sud presudi", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Ovo je veliki krah pokušaja da se pravi državotvorna ideja u BiH jer su život i politiku zasnovali na mržnji prema Srbima, jasan je predsjednik parlamenta Srpske. Da bi se ta mržnja mogla održavati kaže Stevandić, neophodno je da recikliraju i spinuju laži koje su im se obile o glavu a sad će se obiti i samoj BiH.

"Svijetu malo pomalo postajete smiješni. A ćutite da imate ćelije Hamasa, ćutite da ovdje kad Hamas organizuje sahrane kao da je to u Gazi, ćutite na ugrožavanje hrišćanskog nasilja, ćutite na nazive ustaških ulica i trgova po Sarajevu po kojima svakodnevno hodate, koketirate sa fašizmom. Prosto nevjerovatno da oni misle da to prolazi", rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

BiH Ko o čemu - Denis Bećirović o Srbima

Bećirović se opet lažno predstavljao. Lagao je u UN, poručuje Milorad Dodik. S obzirom da "njegovo izlaganje nije usaglašeno u Predsjedništvu BiH i niko više, kaže Dodik ne treba da pita Srbe da li žele da trpe i podnose salvu laži koje se izgovaraju čak i u UN".

"Ne, ne želimo i ne pristajemo. Međutim, večeras je Bećirović, u svojoj zanesenosti mržnjom prema Republici Srpskoj i Srbiji, braneći kriminal u Memorijalnom centru Srebrenica, ponizio i uvrijedio same Bošnjake. Njegovi besprizorni i ničim osnovani napadi na Srbiju dokaz su da je bošnjačka politika osnovni uzrok nerazumijevanja i sukoba u regionu", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Republika Srpska je jedina koja poziva na mir i suživot i koja poštuje konstitutivnost naroda, poruka je ministra pravde Srpske.

"Gospodin Bećirović neka se bavi FBiH, da vidimo tamo od svih ustavnih pozicija nemamo ni jednog Srbina. Mi ovdje imamo ispoštovanu ustavnu strukturu i nacionalnu strukturu na svim pozicijama. Predsjednik Republike, predsjednik NSRS, predsjedavajuća Vijeća naroda, glavni republički tužilac, predsjednica Vrhovnog suda. Mi smo ispoštovali nacionalnu strukturu i zastupljenost sva tri naroda u Republici Srpskoj. Da li su to uradile kolege u FBiH, nisu", rekao je Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.

Rukovodstvo Republike Srpske se uspjelo pozicionirati kao pouzdan partner najvišim svjetskim zvaničnicima, kaže stručnjak za međunarodne odnose Lučijano Kaluža. To je mnogo važnije od govora u UN, poput nastupa bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića koji će biti zaboravljeni.