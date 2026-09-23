Željko Mitrović usred emisije kaznio Jovanu Jeremić

Željko Mitrović je nedavno usred emisije kaznio Jovanu Jeremić. U programu se tada pojavio sa razlogom koji Jovani nije išao u prilog, a njegovim riječima je brujao region.

Naime, Mitrović je tada donio odluku da u programu uživo kazni Jovanu i to sa 50 odsto od plate.

"Kažnjena si 50 odsto od decembarske plate, morao sam da te kaznim", rekao je Željko.

Fudbal Ovo je cijela Srbija čekala: Veljko Paunović progovorio o Dušanu Vlahoviću

"Što?", pitala je Jovana.

"Imali smo dva mikroincidenta, a za jedan si kriva samo ti. Uradila si to bez moje saglasnosti, bez saglasnosti urednika informative. Znaš šta si uradila. Moraš da znaš, privatni filmovi ili video-zapisi iz bilo čijeg života se ne puštaju. Jesi blurovala i uradila na ispravan način, ali ja želim porodici tog čovjeka da se izvinim. To nije moj stil, sa razlogom si kažnjena. Drago mi je da si razumjela", istakao je Mitrović.

"Živ program je živ program"

"Viteški sam to iznijela. Naučila sam, priznam kad pogriješim", rekla je Jeremićeva.

Gradovi i opštine U Raškovcu se ne gleda ni vjera ni nacija: Komšija, pa sve ostalo

"I izvinjavamo se što je jedan gost uvrijedio jednog pripadnika ambasade, to su diplomate, taj respekt ne smije da ponestane. Ali živ program je živ program, ne možemo da budemo odgovorni šta će ko da odgovori", rekao je Željko.