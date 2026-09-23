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Voditeljka dobila otkaz na televiziji Željka i Milice Mitrović

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23.09.2026 19:21

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Жељко Митровић у плавој мајици сједи у студију и у рукама држи оловку.
Foto: Željko Mitrović/ YouTube

Bivša rijaliti učesnica i voditeljka Mina Vrbaški otkrila je da je dobila otkaz na Red televiziji, odnosno da je prekinula saradnju sa Željkom i Milicom Mitrović.

Mina je ovu informaciju saopštila uživo tokom emisije "Narod pita", i to usred žustre rasprave sa Viktorom Gagićem.

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Hronika

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"Dobila sam otkaz, Viktor može samo da pokušava da me provocira, ali ja više ne vodim emisiju i mogu da se ponašam kako mi je volja", izjavila je Mina pred kamerama, prenosi "Alo", jasno stavivši do znanja da više nije dio voditeljskog tima.

Sudeći po njenim objavama na društvenim mrežama, Mina se nakon prekida angažmana posvetila odmoru.

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Željko Mitrović

Mina Vrbaški

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