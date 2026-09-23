Logo

Ovo je cijela Srbija čekala: Veljko Paunović progovorio o Dušanu Vlahoviću

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
23.09.2026 20:10

Komentari:

0
Вељко Пауновић
Foto: Tanjug/ AMIR HAMZAGIĆ

Fudbalsku reprezentaciju Srbije zadesio je veliki peh, pošto se povrijedio napadač Dušan Vlahović i neće biti na raspolaganju Veljku Paunoviću za mečeve u Ligi nacija.

Paunović je na konferenciji za medije otkrio kako će izostanak Vlahovića uticati na ekipu.

Рашковац

Gradovi i opštine

U Raškovcu se ne gleda ni vjera ni nacija: Komšija, pa sve ostalo

"Ne volimo da nam se igrači povređuju, ne volimo da imamo gubitke na tom planu. Pogotovo kad je bio u dobroj formi, postizao golove. Radi se o napadaču, to je važno. Sve ono što je prepoznatljivo za njega i njegovom radu za ekipu i svemu što na terenu je sposoban da uradi. Svi ti nedostaci, mislim da su jedan gubitak s neke strane, ali sa druge moramo se okrenuti našim ljudima koji su na raspolaganju. Našim strelcima koji isto tako imaju dobre učinke, Luka Jović, Joveljić, Cvetković, Milošević... On se još bori za status u Portugaliji, ali ostali momci su u jako dobroj formi i postižu golove", rekao je Paunović.

ILU-GRADILIŠTE-170925

Srbija

Obrušio se potporni zid i 'progutao' automobil: Naređena evakuacija zgrade

Pohvalio je i ostale igrače koji mogu da ga zamijene.

"Sposobni su da urade posao kao što je i Vlahović radio do sada. Kontaktirao me poslije utakmice, rekao je da je osjetio nešto u listu. Rekao sam da se obrati doktoru, protakularno su uradili sve što je do njih. To je ono koliko mi možemo, što je do nas, ne utičemo na povrede i ostale stvari iz ove perspektive", rekao je Veljko Paunović.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Veljko Paunović

Dušan Vlahović

Dušan Vlahović povrijeđen

Komentari (0)

Više iz rubrike

Фудбалски клуб /ФК/ Младост из Котор Вароша ове године слави вијек постојања, а вриједан поклон за златни јубилеј стигао је од Игора Додика и Богољуба Зељковића који су овом клубу обезбиједили нови семафор.

Fudbal

Igor Dodik i Zeljković obezbijedili FK Mladost novi semafor

9 h

0
Манћини на клупи Италије: Први циљ је да придобије навијаче који су љути на њега

Fudbal

Manćini na klupi Italije: Prvi cilj je da pridobije navijače koji su ljuti na njega

1 d

0
Данило Теодоровић

Fudbal

Teodorović za ATV: ''Ekipa zaslužna za moje golove''

2 d

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Umro delegat na utakmici Zvezde i Šumadije

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

58

Sutra se slavi Teodora Aleksandrijska: Jedan običaj se posebno odnosi na muškarce

20

54

Minić: Blanuša nije pobjegao od mene i TV duela, pobjegao je od naroda

20

48

"Nekorektno i bezobrazno": Mještani banjalučkog naselja izašli da zaustave radove

20

37

Pojavila se fotografija Slobe Vasića u monaškoj mantiji: Oglasila se njegova supruga i sve objasnila

20

31

Bijele kvržice oko očiju mogu biti znak opasnog stanja: Doktor upozorava

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima