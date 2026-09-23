Ovo je cijela Srbija čekala: Veljko Paunović progovorio o Dušanu Vlahoviću

Fudbalsku reprezentaciju Srbije zadesio je veliki peh, pošto se povrijedio napadač Dušan Vlahović i neće biti na raspolaganju Veljku Paunoviću za mečeve u Ligi nacija.

Paunović je na konferenciji za medije otkrio kako će izostanak Vlahovića uticati na ekipu.

Gradovi i opštine U Raškovcu se ne gleda ni vjera ni nacija: Komšija, pa sve ostalo

"Ne volimo da nam se igrači povređuju, ne volimo da imamo gubitke na tom planu. Pogotovo kad je bio u dobroj formi, postizao golove. Radi se o napadaču, to je važno. Sve ono što je prepoznatljivo za njega i njegovom radu za ekipu i svemu što na terenu je sposoban da uradi. Svi ti nedostaci, mislim da su jedan gubitak s neke strane, ali sa druge moramo se okrenuti našim ljudima koji su na raspolaganju. Našim strelcima koji isto tako imaju dobre učinke, Luka Jović, Joveljić, Cvetković, Milošević... On se još bori za status u Portugaliji, ali ostali momci su u jako dobroj formi i postižu golove", rekao je Paunović.

Srbija Obrušio se potporni zid i 'progutao' automobil: Naređena evakuacija zgrade

Pohvalio je i ostale igrače koji mogu da ga zamijene.

"Sposobni su da urade posao kao što je i Vlahović radio do sada. Kontaktirao me poslije utakmice, rekao je da je osjetio nešto u listu. Rekao sam da se obrati doktoru, protakularno su uradili sve što je do njih. To je ono koliko mi možemo, što je do nas, ne utičemo na povrede i ostale stvari iz ove perspektive", rekao je Veljko Paunović.