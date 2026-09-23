Pojavila se fotografija Slobe Vasića u monaškoj mantiji: Oglasila se njegova supruga i sve objasnila

Nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotografija pjevača Slobe Vasića u monaškoj mantiji sa Ostroga, u javnosti su se pokrenule spekulacije da se zamonašio, ali je njegova supruga Jelena otkrila da je riječ o lažnoj fotografiji.

Njegova supruga Jelena oglasila se za Blic i otkrila da je riječ o montiranoj fotografiji:

– Sloba je ljetos pod Ostrogom bio sa kćerkom, a ovo je AI fotografija. On nikada mantiju nije obukao – bila je kratka ona i dodala:

– Poslije Ostroga je otišao na svirke i cijelo ljeto radio u Crnoj Gori, BiH, Sloveniji i Hrvatskoj.

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Pometnja na društvenim mrežama

Podsjetimo, na društvenoj mreži „X“ objavljena je fotografija na kojoj Sloba Vasić navodno pozira u mantiji sa nepoznatim ljudima ispred manastira Ostrog, što je zbunilo javnost i pokrenulo polemiku.

Jedan korisnik je uz fotografiju upitao da li je Sloba „krenuo putem Milana Stankovića“, dok su pojedini u komentarima tvrdili da se pjevač zamonašio.

Ljudi jel ovo Sloba Vasic krenuo putem Milana Stankovica?? pic.twitter.com/bDoRgGeq4Q — 💋Morana💋 (@MoranaDarkAngel) September 21, 2026

Podsjetimo, Jelena i Sloba našli su se u žiži medijskog interesovanja nakon što su u javnost isplivale poruke koje je pjevač slao drugim djevojkama. Ipak, ona nikada nije željela da govori loše o njemu, prije svega zbog njihove kćerke:

– On je otac mog djeteta, sada mi je ona najvažnija. Molim vas za malo privatnosti, prolazimo kroz najteži period – izjavila je Lela tada.