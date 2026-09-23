Mali čovjek, veliki heroj iz BiH: Dječak spasio život muškarcu

Na Kamberovića polju u Zenici sinoć se dogodio nesvakidašnji događaj koji je pokazao koliko znanje prve pomoći može biti važno u situacijama kada su sekunde presudne.

Oko 18:30 sati, u blizini teniskih terena, muškarac je tokom igranja tenisa iznenada izgubio svijest i srušio se.

Jedan od prisutnih odmah je pozvao Hitnu pomoć, a kada je prišao muškarcu, utvrdio je da ne diše.

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Tada se među okupljenima javio 13-godišnji Ali, koji je zahvaljujući učešću u sekcijama prve pomoći naučio kako pravilno reagovati u ovakvim situacijama.

Bez oklijevanja je započeo reanimaciju i nastavio je sve dok muškarac nije pokazao znakove života i počeo kašljati. Ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja je preuzela njegovo zbrinjavanje, javljaju lokalni mediji, prenosi "Radiosarajevo".

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Ovaj događaj još jednom pokazuje koliko edukacija iz prve pomoći može biti značajna, posebno za mlade.