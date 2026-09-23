Zbog remonta danas bez struje 4.000 potrošača u Semberiji

U Bijeljini će danas bez električne energije biti 4.000 potrošača tokom planskog remonta trafo-stanice, najavljeno je iz "Elektro-Bijeljine".

Od 8.00 do 16.00 časova bez električne energije biće potrošači u naseljima Ostojićevo, Batković, Mala Obarska, dio Velike Obarske - Jelav i Miljevići, Gornji i Donji Brodac, Balatun, Velino Selo, u zaseocima u Donjem Crnjelovu - Vrulja i Grabici, kao i dijelu Gornjeg Crnjelova.

Riječ je o potrošačima koji se snabdijevaju sa dalekovoda "Batković", "Crnjelovo", "Brodac", "Begov put" i "Topolovac".