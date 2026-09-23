Lavrov danas sa Rubiom u Njujorku

Američki državni sekretar Marko Rubio sastaće se danas u Njujorku sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom, saopšteno je iz Stejt departmenta.

Sastanak će biti održan na marginama 81. zasjedanja Generalne skupštine UN, a dolazi u trenutku pojačanih diplomatskih napora Vašingtona u vezi sa ratom u Ukrajini, prenosi Si-En-En.

Planirani sastanak dolazi dan nakon što se predsjednik Donald Tramp sastao sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim.

Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova potvrdila je da će se Lavrov danas sastati sa Rubiom na marginama Generalne skupštine u Njujorku.

"Razgovori su planirani za prijepodne po lokalnom vremenu. To će biti prva tačka programa Lavrova u Njujorku", rekla je Zaharova za Radio "Sputnjik".

Lavrov će u Njujorku imati niz bilateralnih susreta i učestvovaće u multilateralnim konsultacijama, uključujući sastanak ministara Organizacije Ugovora o kolektivnoj bezbjednosti,prenosi Srna.

Ruski šef diplomatije sastaće se i sa generalnim sekretarom UN Antoniom Guteresom.