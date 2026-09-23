Dodik: Narod zaslužuje da živi slobodno, dostojanstveno i ponosno u svojoj Republici Srpskoj

Ovaj narod zaslužuje da živi slobodno, dostojanstveno i ponosno u svojoj Republici Srpskoj, u Palama, čuvajući svoju vjeru, tradiciju i svetinje, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Računajte na mene, na Savu Minića, Željku Cvijanović i sve naše ljude. Mi računamo na vas i nikada nećemo odustati od našeg naroda i Republike Srpske. Dok smo zajedno i okupljeni oko Srpske, niko nas ne može pokolebati", napisao je Dodik na Iksu.

Ovaj narod zaslužuje da živi slobodno, dostojanstveno i ponosno u svojoj Republici Srpskoj, u Palama, čuvajući svoju vjeru, tradiciju i svetinje. Računajte na mene, na Savu Minića, Željku Cvijanović i sve naše ljude. Mi računamo na vas i nikada nećemo odustati od našeg naroda i Republike Srpske. Dok smo zajedno i okupljeni oko Srpske, niko nas ne može pokolebati. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 22, 2026

Istakao je da SNSD nikada nije odustao ni od jednog projekta u Palama.

"Uz podršku naroda koju imamo, i narednih godina nastavićemo da ulažemo u Pale i ovaj kraj, jer vi to zaslužujete. Zato podržite naše kandidate, Željku Cvijanović i Savu Minića. To je glas za našu zajedničku pobjedu", zaključio je Dodik.