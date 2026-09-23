Dodik: Narod zaslužuje da živi slobodno, dostojanstveno i ponosno u svojoj Republici Srpskoj

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Ovaj narod zaslužuje da živi slobodno, dostojanstveno i ponosno u svojoj Republici Srpskoj, u Palama, čuvajući svoju vjeru, tradiciju i svetinje, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Računajte na mene, na Savu Minića, Željku Cvijanović i sve naše ljude. Mi računamo na vas i nikada nećemo odustati od našeg naroda i Republike Srpske. Dok smo zajedno i okupljeni oko Srpske, niko nas ne može pokolebati", napisao je Dodik na Iksu.
Ovaj narod zaslužuje da živi slobodno, dostojanstveno i ponosno u svojoj Republici Srpskoj, u Palama, čuvajući svoju vjeru, tradiciju i svetinje.
Računajte na mene, na Savu Minića, Željku Cvijanović i sve naše ljude. Mi računamo na vas i nikada nećemo odustati od našeg naroda i Republike Srpske.
Dok smo zajedno i okupljeni oko Srpske, niko nas ne može pokolebati.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 22, 2026
Istakao je da SNSD nikada nije odustao ni od jednog projekta u Palama.
"Uz podršku naroda koju imamo, i narednih godina nastavićemo da ulažemo u Pale i ovaj kraj, jer vi to zaslužujete. Zato podržite naše kandidate, Željku Cvijanović i Savu Minića. To je glas za našu zajedničku pobjedu", zaključio je Dodik.
SNSD nikada nije odustao ni od jednog projekta u Palama. Uz podršku naroda koju imamo, i narednih godina nastavićemo da ulažemo u Pale i ovaj kraj, jer vi to zaslužujete. Zato podržite naše kandidate, Željku Cvijanović i Savu Minića. To je glas za našu zajedničku pobjedu. https://t.co/K7d0CEQCBl— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 23, 2026
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