Logo

Radnik poginuo u Rimu dok je postavljao osvjetljenje na Koloseumu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
23.09.2026 09:56

Komentari:

0
Ротација
Foto: pexels/cottonbro studio

Dvadesetdvogodišnji radnik pao je sa visine od deset metara i poginuo prilikom postavljanja osvjetljenja u rimskom Koloseumu, objavio je portal Roma Today.

Kako je saopšteno, Andrea Moreti, specijalista za rad na visini, preminuo je u noći sa utorka na srijedu dok je radio u rimskom amfiteatru.

Drugi nivo spomenika, gdje se nesreća dogodila, zatvoren je, a istraga je u toku.

Radnik je, iz zasad nepoznatog razloga, pao sa visine od 10 metara dok je radio na na postavljanju novog sistema osvjetljenja za spomenik, prenosi Tanjug.

Istraga je u toku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rim

Koloseum

Poginuo radnik

Komentari (0)

Pročitajte više

Трагедија у Новом Граду, погинуо радник Електродистрибуције

Hronika

Tragedija u Novom Gradu, poginuo radnik Elektrodistribucije

22 h

0
Ово је радник Жељезница ФБиХ који је данас погинуо радећи уз пругу

Hronika

Ovo je radnik Željeznica FBiH koji je danas poginuo radeći uz prugu

5 d

0
Трагедија код Зенице: Погинуо радник Жељезница ФБиХ

Hronika

Tragedija kod Zenice: Poginuo radnik Željeznica FBiH

5 d

0
Мушкарац је погинуо данас у Жичкој улици у Београду, након што је пао са петог спрата зграде.

Srbija

Prve fotografije sa mjesta tragedije: Muškarac pao sa petog sprata zgrade na trolejbus

1 sedm

0

Više iz rubrike

Комби аустријске полиције.

Svijet

Urušio se dio zgrade u centru Beča: Žena ostala zatrpana u ruševinama

3 h

0
Њујорк Америка град свјетлости Тајм сквер

Svijet

Evakuisane zgrade i zatvorene ulice blizu sjedišta UN zbog sumnjivog paketa

3 h

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током конференције за новинаре након разговора са саудијским министром спољних послова, принцом Фајсалом бин Фарханом ел Саудом, у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 8. септембра 2026. године.

Svijet

Lavrov danas sa Rubiom u Njujorku

3 h

0
Трамп: Продуктиван разговор представника САД и Ирана

Svijet

Tramp: Produktivan razgovor predstavnika SAD i Irana

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

15

Taletović negirao krivicu za okrutno ubistvo i dva pokušaja ubistva

12

08

Rezultati istraživanja "Metricsa": Ovo je stanje u "banjalučkoj" izbornoj jedinici

11

53

"Nastavak briljantne diplomatije Cvijanovićeve i Dodika, u Evropi nema bolje"

11

53

Vukoje optužen za šverc 5,2 kilograma marihuane

11

47

Vujičić: Stav SAD prema Srpskoj promijenjen zahvaljujući Cvijanovićevoj, Dodiku i Miniću

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima