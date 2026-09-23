Radnik poginuo u Rimu dok je postavljao osvjetljenje na Koloseumu

Autor:ATV redakcija
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Dvadesetdvogodišnji radnik pao je sa visine od deset metara i poginuo prilikom postavljanja osvjetljenja u rimskom Koloseumu, objavio je portal Roma Today.
Kako je saopšteno, Andrea Moreti, specijalista za rad na visini, preminuo je u noći sa utorka na srijedu dok je radio u rimskom amfiteatru.
Drugi nivo spomenika, gdje se nesreća dogodila, zatvoren je, a istraga je u toku.
Radnik je, iz zasad nepoznatog razloga, pao sa visine od 10 metara dok je radio na na postavljanju novog sistema osvjetljenja za spomenik, prenosi Tanjug.
Istraga je u toku.
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