Radnik poginuo u Rimu dok je postavljao osvjetljenje na Koloseumu

Dvadesetdvogodišnji radnik pao je sa visine od deset metara i poginuo prilikom postavljanja osvjetljenja u rimskom Koloseumu, objavio je portal Roma Today.

Kako je saopšteno, Andrea Moreti, specijalista za rad na visini, preminuo je u noći sa utorka na srijedu dok je radio u rimskom amfiteatru.

Drugi nivo spomenika, gdje se nesreća dogodila, zatvoren je, a istraga je u toku.

Radnik je, iz zasad nepoznatog razloga, pao sa visine od 10 metara dok je radio na na postavljanju novog sistema osvjetljenja za spomenik, prenosi Tanjug.

Istraga je u toku.