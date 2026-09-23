Tramp: Produktivan razgovor predstavnika SAD i Irana

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, među kojima su i specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner, razgovarali sa iranskim predstavnicima na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, i istakao da je sastanak prošao "veoma dobro" i da je trajao tri sata.

"Ne mogu da zamislim zašto (Iranci) ne bi htjeli da sklope sporazum. U pitanju su ili potencijalna veličina ili uništenje, to su im dvije opcije", rekao je Tramp, ističući da Iran "može biti velika zemlja", prenosi Skaj njuz.

Prema njegovim riječima, sastanak je bio veoma produktivan.

Dodao je da su američki specijalni izaslanici zakazali novi sastanak sa Iranom u "bliskoj budućnosti".

U govoru pred Generalnom skupštinom UN, Tramp je rekao da je Iran bio najveći nasilnik na Bliskom istoku, ali da to više nije, i poručio da Sjedinjene Američke Države nikada neće dozvoliti Iranu da dođe do nuklearnog naoružanja.

Zaprijetio je da će "uništiti Iran i poslati Irance u pakao" ako režim u Teheranu ne kapitulira i ne postigne sporazum sa SAD, prenosi Tanjug.

"Fanatični iranski režim već 51 godinu vlada putem krvoprolića i masovnih ubistava, šireći smrt, pokolj i haos širom Bliskog istoka i šire", ocijenio je Tramp.

On je rekao da je Iranu ponudio punu ekonomsku saradnju u zamenu za okončanje njihovog nuklearnog programa i podrške terorizmu.

- Ali oni su odbili. To je bila velika greška - istakao je Tramp.