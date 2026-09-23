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Evakuisane zgrade i zatvorene ulice blizu sjedišta UN zbog sumnjivog paketa

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23.09.2026 08:53

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Њујорк Америка град свјетлости Тајм сквер
Foto: Pexel/André Eusébio

Nekoliko zgrada evakuisano je u utorak u Njujorku, dok je policija istraživala sumnjivi paket u blizini Ist 43. ulice i Treće avenije na Menhetnu, nekoliko blokova od sjedišta Ujedinjenih nacija, gdje se održava Generalna skupština UN.

Policija Njujorka (NYPD) zatvorila je Istočnu 42. do Istočne 44. ulice između Druge i Leksington avenije i pozvala građane da izbjegavaju područje oko Istočne 43. ulice i Treće avenije zbog zatvaranja saobraćajnica i mogućih zastoja, prenosi Foks njuz.

Prema nepotvrđenim informacijama, sumnjivi predmet mogao je da bude kofer ostavljen bez nadzora.

Policija je potvrdila da je bilo evakuacije zgrada, ali nije saopštila koliko objekata je evakuisano.

Nakon što je intervencija završena, ulice su ponovo otvorene, a policijski službenici nisu željeli da saopšte detalje o sumnjivom paketu, uključujući njegovu lokaciju i sadržaj, prenosi Tanjug.

Incident se dogodio u vrijeme održavanja Generalne skupštine UN, kojoj prisustvuju brojni svjetski lideri. Američki predsjednik Donald Tramp u utorak je govorio na Generalnoj skupštini i održao više bilateralnih sastanaka sa stranim zvaničnicima.

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Tagovi :

Njujork

Ulica

Ujedinjene nacije

evakuacija

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