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Dodik: Bećirović se opet lažno predstavljao, lagao je u UN

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23.09.2026 06:57

Komentari:

18
Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV

Denis Bećirović ne propušta priliku da svijetu pokaže da je spoljna politika BiH potpuno srušena i da je BiH neodrživa zemlja, kaže predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na Iksu.

"I večeras je to uradio u UN, lažno se predstavljajući kao da govori u njeno ime, a govorio je samo u ime Bošnjaka muslimana. Bećirović je večeras lagao u UN. Srbi, a verujem ni legitimni predstavnici hrvatskog naroda, ne stoje ni iza jedne riječi koju je izgovorio", kaže Dodik.

Ističe da "njegovo izlaganje nije usaglašeno u Predsjedništvu i niko više ne treba da pita Srbe da li žele da trpe i podnose salvu laži koje se izgovaraju čak i u UN".

"Ne, ne želimo i ne pristajemo. Međutim, večeras je Bećirović, u svojoj zanesenosti mržnjom prema Republici Srpskoj i Srbiji, braneći kriminal u Memorijalnom centru Srebrenica, ponizio i uvrijedio same Bošnjake. Njegovi besprizorni i ničim osnovani napadi na Srbiju dokaz su da je bošnjačka politika osnovni uzrok nerazumijevanja i sukoba u regionu. Srbija pruža ruku saradnje koju političko Sarajevo odbija. Bećirović nije nikakva garancija da će se to promijeniti u budućnosti", navodi Dodik.

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Milorad Dodik

Denis Bećirović

Generalna skupština UN

Predsjedništvo BiH

Komentari (18)

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