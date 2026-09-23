Mi Bošnjaci žrtve, vi Srbi zločinci, svijete pomozi - ukratko Bećirović

Mi Bošnjaci žrtve, vi Srbi zločinci, svijete pomozi - ukratko Denis Bećirović. Kako u Njujorku, tako na svakoj stolici van BiH posljednje četiri godine. Toliko je interesantan u nastupu i tvrdnjama da je administracija Donalda Trampa prekršila dosadašnju praksu i pored predsjedavajućeg što je Bećirović, na prijemu šefova država pozvala i srpskog člana Željku Cvijanović.

Iako je UN opterećen Ukrajinom, Gazom i Iranom, Bećirović jasno sa govornice na 81. zasjedanju Generalne skupštine o problemima koje vidi u BiH. Problem su Srbi, secesionizam, Ratko Mladić i Srbija.

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"Mi smo simbol nacije koja je preživjela teška iskušenja ali nije izgubila put prema boljoj budućnosti ... Danas usporavaju naš put prema modernoj evropskoj državi, ali ga ne mogu zaustaviti. Danas se BiH nalazi pred vratima EU i NATO. Tu su naši strateški spoljnopolitički ciljevi koji su definisali državni organi. Ali nažalost postoje oni koji žele realizovati velikodržavni projekti na račun BiH", poručio je.

Nastavak govora posvetio je rukovodstvu Republike Srpske i Srbije. Poziva UN i EU, kao i druge međunarodne aktere da osude i preduzmu konkretne korake prema onima koji i institucionalno veličaju pravosnažno osuđene ratne zločince, a upozorava i svijet da rušitelji Dejtonskog sporazuma pokušavaju oslabiti mandat visokog predstavnika.

"Za govornicom Generalne skupštine UN-a, javno želim upozoriti svjetsku javnost da aktuelno rukovodstvo bh. entiteta Republika Srpska nastavlja prijetiti miru i sigurnosti Bosne i Hercegovine i regije. Takvu destruktivnu politiku moramo zajedno zaustaviti", kaže Bećirović.

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Njegov govor davno je saslušan i davno je rečeno da svijet nije zainteresovan za takav pristup. Jasno je na obilježavanju 30 godina od Dejtonskog sporazuma američka administracija poručila da su završili sa izgradnjom nacija i održavanju "neodrživih projekata". Međutim, i on i diplomata Konaković, nastavili su sa pozivima za intervencionizam.

Na prethodnim međunarodnim sjednicama nisu shvatili stav da odluke u BiH treba da donose lokalni lideri i da međunarodni intervencionizam u BiH treba da se smanji. Umjesto toga, Bećirović je zaključio svoj mandat u Predsjedništvu BiH još jednom kuknjavom.

Možda upravo zbog toga, američka administracija traži druge sagovornike u BiH. Možda upravo zbog toga, Tramp na svečani prijem poziva srpskog člana Predsjedništva. Još je gomila tih "možda", ali jedno je sigurno - bošnjački član Predsjedništva BiH ponovo je na javnoj pozornici otvoreno, bez uvijanja pozvao na obračun sa Srbima. I to na način da Bošnjacima svijet pripomogne u toj namjeri.

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Bećirović je spomenuo i saslušanje zaposlenih u Memorijalnom centru Srebrenica zbog finansijskih malverzacija. Kaže da se ne smije dopustiti da policija saslušava zaposlene, jer su počinili genocid nad onima koji danas čuvaju sjećanje na žrtve.

Čitav govor Bećirovića je samo eho svakog prethodnog. Nijedan član Predsjedništva nije do te mjere targetirao jedan narod kao neprijatelja i nijedan nije do te mjere pozvao svijet da se obračunava sa Srbima. Nijedna politika, kao ova "trojke", nije do te mjere udaljila svijet od BiH, a BiH od same sebe.