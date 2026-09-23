"Blanuša pobjegao iz VRS nakon 12 mjeseci, podnesena krivična prijava"

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša napustio je ratne drugove nakon 12 mjeseci ratovanja, a postoji i krivična prijava zbog izbjegavanje ratnih obaveza. Za sve imamo dokaze, rekao je član Predsjedništva BORS-a Branko Grahovac za RTRS.

Rekao je da je BORS dužan da iznese sve činjenice i da imaju pravo sve da kažu.

"Mi se ne oslanjamo ni na jednu stranu, ali smo dužni reći onako kako jeste. Imamo sad tokom izborne kampanje dva kandidata za predsjednika Republike Srpske koji su se istakli, gospodina Blanušu ispred opozicije i Savu Minića ispred vlasti", rekao je Grahovac.

Grahovac je istakao da je Blanuša poslije 12 mjeseci ratovanja napustio teritoriju Republike Srpske.

Krivična prijava protiv Blanuše

"Govorim o činjenicama. Razgovarao sam sa borcima ranije i borci razumiju sve. Oni znaju da nakon godinu dana ratovanja ne postoji taj razlog zbog koji će neko napustiti ratne drugove. Ne postoji, pričao sam sa mnogim borcima. Mnogi borci su imali šanse da odu u inostranstvo, ali nisu željeli da napuste ratne drugove", naveo je Grahovac.

Grahovac kaže da se Blanuša vratio u Srpsku negdje pred kraj rata.

"Imao je podnesenu krivičnu prijavu. Načelnik štaba je podnio krivičnu prijavu protiv njega zbog izbjegavanja ratne obaveze. Imamo i dokaze, ovo je zvaničan podatak i ovo je ozbiljna stvar", naveo je Grahovac.

Istakao je da žele da kažu građanima ko je ko.

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"S druge strane imamo Savu Minića, koji je od onog trenutka kad je uzeo pušku, pošteno odradio svoj ratni put. I kao premijer sve je ispoštovao što je BORS od njega tražio. Za sve imamo dokaze i moramo iznijeti činjenice. Imamo i pravo i dužnost da kažemo sve - zaključio je Grahovac.

Naveo je da borci imaju pravo da komentarišu sve.

"Borci su krvlju odbranili Srpsku i predali je političarima na upravljanje", naveo je Grahovac.