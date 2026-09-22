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Minić: Velika je i važna stvar kada istina o stradanju srpskog naroda stigne u američki Kongres

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22.09.2026 22:07

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Премијер Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV/Branko Jović

Velika je i važna stvar kada istina o stradanju srpskog naroda stigne u američki Kongres, jedan od najznačajnijih političkih centara svijeta, rekao je Savo Minić premijer Republike Srpske.

"Zahvalnost Memorijalnom centru Republike Srpske i direktoru Denisu Bojiću na predanom radu, kao i Željki Cvijanović, koja istrajnom diplomatskom borbom doprinosi da se srpski glas čuje tamo gdje se donose važne svjetske odluke", napisao je on na IKS-u.

Poručio je da naše žrtve zaslužuju istinu, poštovanje i mjesto u svjetskom pamćenju.

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Savo Minić

Izložba Upoznajte srpsko stradanje

Kongres SAD

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