Minić: Velika je i važna stvar kada istina o stradanju srpskog naroda stigne u američki Kongres

Velika je i važna stvar kada istina o stradanju srpskog naroda stigne u američki Kongres, jedan od najznačajnijih političkih centara svijeta, rekao je Savo Minić premijer Republike Srpske.

"Zahvalnost Memorijalnom centru Republike Srpske i direktoru Denisu Bojiću na predanom radu, kao i Željki Cvijanović, koja istrajnom diplomatskom borbom doprinosi da se srpski glas čuje tamo gdje se donose važne svjetske odluke", napisao je on na IKS-u.

Velika je i važna stvar kada istina o stradanju srpskog naroda stigne u američki Kongres, jedan od najznačajnijih političkih centara svijeta.

Zahvalnost Memorijalnom centru Republike Srpske i direktoru Denisu Bojiću na predanom radu, kao i Željki Cvijanović, koja istrajnom… pic.twitter.com/zdXKMo1dcZ — Savo Minić (@minic_savo) September 22, 2026

Poručio je da naše žrtve zaslužuju istinu, poštovanje i mjesto u svjetskom pamćenju.