Minić: Velika je i važna stvar kada istina o stradanju srpskog naroda stigne u američki Kongres

Autor:ATV redakcija
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Velika je i važna stvar kada istina o stradanju srpskog naroda stigne u američki Kongres, jedan od najznačajnijih političkih centara svijeta, rekao je Savo Minić premijer Republike Srpske.
"Zahvalnost Memorijalnom centru Republike Srpske i direktoru Denisu Bojiću na predanom radu, kao i Željki Cvijanović, koja istrajnom diplomatskom borbom doprinosi da se srpski glas čuje tamo gdje se donose važne svjetske odluke", napisao je on na IKS-u.
Velika je i važna stvar kada istina o stradanju srpskog naroda stigne u američki Kongres, jedan od najznačajnijih političkih centara svijeta.— Savo Minić (@minic_savo) September 22, 2026
Zahvalnost Memorijalnom centru Republike Srpske i direktoru Denisu Bojiću na predanom radu, kao i Željki Cvijanović, koja istrajnom… pic.twitter.com/zdXKMo1dcZ
Poručio je da naše žrtve zaslužuju istinu, poštovanje i mjesto u svjetskom pamćenju.
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