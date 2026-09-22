Kristina traži mladoženju određenog prezimena: Iza svega stoji luda priča

Autor:ATV redakcija
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Na društvenim mrežama osvanula je jedna od najneobičnijih priča u posljednje vrijeme pod nazivom “Hitno se traži mladoženja prezimena Stipić”, a iza cijele objave stoji Kristina Stipić.
Kako sama potvrđuje, oglas je u potpunosti istinit, a nastao je kao rezultat iscrpljujućih sudskih ročišta kojima se ne nazire kraj.
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U svojoj nesvakidašnjoj objavi Kristina je napisala:
"Traži se slobodan muškarac prezimena Stipić, poželjno punoljetan i spreman na jedan vrlo kratak, ali administrativno izuzetno važan brak. Zašto? Ja sam samohrana majka koja je već tri godine u krivičnom postupku zbog kojeg ne mogu da dobijem potvrdu da se protiv mene ne vodi postupak. A bez te potvrde ne mogu da promijenim prezime i vratim svoje djevojačko prezime Stipić".
Kristina dalje objašnjava svu apsurdnost situacije u kojoj se našla:
"Mogu da se udam, mogu da promijenim prezime, mogu i da se razvedem, ali da vratim svoje djevojačko prezime — ne mogu, jer mi za to treba potvrda koju ne mogu da dobijem. Zato tražim Stipića dobrovoljca ili 'mušketira'".
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Plan je, kako navodi, sasvim jednostavan i bez ikakvih komplikacija:
"Upoznamo se, objasnim čovjeku da je ovo čista administrativna ludost, odemo do matičara, uzmem prezime Stipić, sačekamo nekoliko dana, razvedemo se i konačno mogu da nastavim da živim pod svojim prezimenom. Romantika nije uslov. Ljubav nije obavezna. Hemija nije potrebna. Poželjno je samo razumijevanje birokratije. I naravno, bez predbračnog ugovora ništa - hvala Bogu, naučila sam to na sopstvenoj koži".
Kristina naglašava da ovo nije potraga za ljubavlju života, već očajnički pokušaj jedne žene da vrati sopstveno prezime. Za potencijalnog mladoženju pripremila je i "naknadu": vječno administrativno poštovanje, kafu, ručak i priču za unuke u koju niko neće povjerovati.
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Takođe, ponudila se da u potpunosti pokrije sve troškove vjenčanja kod matičara, kao i samog razvoda.
"Ako poznajete nekog Stipića spremnog na najbizarniju svadbu, javite se!“, poručuje Kristina u svojoj duhovitoj objašnjenju.
Njena objava odmah je pokrenula lavinu reakcija na mreži. Žene su joj u komentarima masovno poželjele sreću, a mnoge su se i same uključile u potragu za slobodnim Stipićem kako bi joj pomogle.
Neki se čak nadaju da bi iz cijele ove bizarne situacije na kraju mogla da se izrodi i prava ljubav, čime bi priča dobila savršen filmski epilog.
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