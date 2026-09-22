Kristina traži mladoženju određenog prezimena: Iza svega stoji luda priča

Na društvenim mrežama osvanula je jedna od najneobičnijih priča u posljednje vrijeme pod nazivom “Hitno se traži mladoženja prezimena Stipić”, a iza cijele objave stoji Kristina Stipić.

Kako sama potvrđuje, oglas je u potpunosti istinit, a nastao je kao rezultat iscrpljujućih sudskih ročišta kojima se ne nazire kraj.

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U svojoj nesvakidašnjoj objavi Kristina je napisala:

"Traži se slobodan muškarac prezimena Stipić, poželjno punoljetan i spreman na jedan vrlo kratak, ali administrativno izuzetno važan brak. Zašto? Ja sam samohrana majka koja je već tri godine u krivičnom postupku zbog kojeg ne mogu da dobijem potvrdu da se protiv mene ne vodi postupak. A bez te potvrde ne mogu da promijenim prezime i vratim svoje djevojačko prezime Stipić".

Administrativni apsurd: Udaja može, ali djevojačko prezime - ne!

Kristina dalje objašnjava svu apsurdnost situacije u kojoj se našla:

"Mogu da se udam, mogu da promijenim prezime, mogu i da se razvedem, ali da vratim svoje djevojačko prezime — ne mogu, jer mi za to treba potvrda koju ne mogu da dobijem. Zato tražim Stipića dobrovoljca ili 'mušketira'".

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Plan je, kako navodi, sasvim jednostavan i bez ikakvih komplikacija:

"Upoznamo se, objasnim čovjeku da je ovo čista administrativna ludost, odemo do matičara, uzmem prezime Stipić, sačekamo nekoliko dana, razvedemo se i konačno mogu da nastavim da živim pod svojim prezimenom. Romantika nije uslov. Ljubav nije obavezna. Hemija nije potrebna. Poželjno je samo razumijevanje birokratije. I naravno, bez predbračnog ugovora ništa - hvala Bogu, naučila sam to na sopstvenoj koži".

Kafa, ručak i priča za unuke

Kristina naglašava da ovo nije potraga za ljubavlju života, već očajnički pokušaj jedne žene da vrati sopstveno prezime. Za potencijalnog mladoženju pripremila je i "naknadu": vječno administrativno poštovanje, kafu, ručak i priču za unuke u koju niko neće povjerovati.

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Takođe, ponudila se da u potpunosti pokrije sve troškove vjenčanja kod matičara, kao i samog razvoda.

"Ako poznajete nekog Stipića spremnog na najbizarniju svadbu, javite se!“, poručuje Kristina u svojoj duhovitoj objašnjenju.

Njena objava odmah je pokrenula lavinu reakcija na mreži. Žene su joj u komentarima masovno poželjele sreću, a mnoge su se i same uključile u potragu za slobodnim Stipićem kako bi joj pomogle.

Neki se čak nadaju da bi iz cijele ove bizarne situacije na kraju mogla da se izrodi i prava ljubav, čime bi priča dobila savršen filmski epilog.

(Zadarski list)