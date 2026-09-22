Kako kuće u Skandinaviji ostaju tople na -30: 'Toplotne baterije' su ključne

Dok bi se neke savremene kuće tokom ekstremnih zimskih uslova mogle vrlo brzo ohladiti nakon nestanka grijanja ili električne energije, stare skandinavske drvene kolibe imale su sasvim drugačiju sposobnost zadržavanja toplote.

Čak i pri temperaturama od oko –30°C mogle su ostati ugodno tople danima, što je tema videa koji upoređuje tradicionalnu gradnju s današnjim energetski učinkovitim kućama.

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Prema autorima ovog videa, tajna nije bila u stalnom zagrijavanju prostora, nego u načinu na koji su stare kolibe čuvale toplotu.

Opisane su kao svojevrsne "toplotne baterije", a njihova učinkovitost počivala je na spoju velike toplotene mase, vrlo dobre nepropusnosti vazduha i sistema grijanja koji je toplotu pohranjivao u samu konstrukciju objekta, a ne samo u vazduh.

Šta je pokazao eksperiment?

Jedan od najzanimljivijih dijelova videa je eksperiment u kojem su upoređene moderna visokoizolovana montažna kuća i rekonstruisana srednjovjekovna drvena koliba.

Obje su zagrijane na približno 20°C, a zatim je grijanje isključeno dok je spoljna temperatura bila oko –22 °C.

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Moderna kuća u samo nekoliko sati približila se temperaturi smrzavanja, dok je drvena koliba uspjela ostati iznad nule gotovo tri dana.

Autori iz toga zaključuju da sama vrijednost toplotne izolacije, odnosno takozvana R-vrijednost, nije jedini faktor koji određuje koliko će zgrada zadržavati toplotu. Važni su i količina toplotne mase te nivo vazdušne nepropusnosti objekta

(Dnevno.hr)