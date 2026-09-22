Uhapšena kćerka šefice podzemlja: Jelena pala u velikoj akciji u BiH

Policijski službenici više agencija danas su, 22. septembra, na području tri kantona: Sarajevski, Hercegovačko-neretvanski i Tuzlanski, proveli operativnu akciju "Pantera" koja je usmjerenu na suzbijanje neovlaštene proizvodnje i trgovine narkoticima.

Akcija se sprovodi pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a u realizaciji aktivnosti učestvuju i pripadnici Obavještajno-bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine (OSA BiH).

Kako je saopšteno iz Kantonalnog tužilaštva KS i Uprave policije MUP-a KS, trenutno je više osoba pod kontrolom policijskih službenika.

I dok se agencije za sada ne oglašavaju o identitetima, u medije su procurjela prva imena.

Kako javlja portal "Istraga", Samedin Fišić Šišmiš meta je velike policijske akcije uprave policije MUP KS. Trenutno su u toku pretresi objekata koje koristi. Navodno je otkrivena i velika plantaža marihuane kod Boračkog jezera.

Isti izvor javlja da su pripadnici MUP-a TK u okviru akcije Pantera u Tuzli uhapsili Jelenu Hribar. Ona je osumnjičena da je dio organizovane kriminalne grupe Samedina Fišića Šišmiša koji je danas uhapšen na Boračkom jezeru kod Konjica.

Jelena Hribar je kćerka Margarete Hadžić, članice prve zločinačke organizacije BiH. Sestra je Seada Hadžića Buce, koji je poginuo prije nekoliko dana u saobraćajnoj nesreći na motociklu, te je bivša supruga poznatog kriminalca Merseda Hadžića Švicarca. Na Lokalnim izborima 2024. godine Jelena Hribar je bila kandidat za Gradsko vijeće Tuzla.

O Jeleni je u avgustu 2024. pisala i Slobodna Bosna:

"U vrijeme dok je bila u braku sa Mirsom Švicarcem, i Jelena Hribar-Hadžić je dolazila u sukobe sa zakonom. U aprilu 2013. godine Hribar-Hadžić je uhapšena zbog nedozvoljenog držanja oružja. Tom prilikom vozila se u Hameru sa suprugom Mersedom i dvije prijateljice, a kada ih je policija zaustavila i pronašla pištolj rekla im je da oružje pripada njoj, a ne njenom suprugu. Na Kantonalnom sudu u Tuzli, Hribar-Hadžić svjedočila je na suđenju Damiru Mehiću Bibiju, Amiru Mehiću i Amiru Lisičiću, optuženima za ubistvo Ervina Džinića i teško ranjavanje Amira i Naila Hodžića. Na pitanja o njenom tada već bivšem suprugu Hadžiću, Jelena je na sudu izjavila kako 'ima amneziju, ali ne i medicinski potvrđenu', te da se ne želi sjećati detalja iz tih godina".

"No, nije samo turbulentna veza sa Mirsom Švicarcem aktuelnu političku kandidatkinju PDA odvela u svijet kriminala. Naime, Jelena je kćerka Margarete Hadžić zvane Marga, koju su bh. mediji nazvali 'kraljicom tuzlanskog podzemlja'. Marga je na naslovnice medija u regionu dospjela u aprilu 2012. godine, kada je u tuzlanskom naselju Brđani pucala i ranila dvojicu policajaca koji su došli da je privedu po sudskom nalogu. Zbog pokušaja ubistva policajaca bila je osuđena na sedam godina zatvora. U julu 2019. uhapšena je na granici sa Srbijom po crvenoj potjernici Interpola koju je za njom raspisala Bosna i Hercegovina, a nakon bijega iz Kazneno-popravnog zatvora u Tuzli. U to vrijeme Hadžić se nalazila na izdržavanju trogodišnje zatvorske kazne zbog organizovanja kriminalne grupe koja se bavila prodajom narkotika. Zanimljivo je da je Margareta godinama bila u sukobu sa svojim (bivšim) zetom Mirsom Švicarcem. U martu 2010. godine, nakon što joj je zapaljen automobil, izjavila je kako je njen jedini neprijatelj Hadžić koji je oženio njenu kćerku Jelenu", dodaje se u tekstu.

Dalje je medij pisao da se ime Jelene Hribar-Hadžić često spominjalo i u jednoj drugoj medijski eksponiranoj aferi koja nema veze sa njenim "nestašnim" bivšim suprugom, ali ima sa njenom majkom.

"Naime, Jelena je bivša studentkinja Pravnog fakulteta u Tuzli, a bila je umiješana u poznatu aferu na ovom fakultetu kada su profesori Enes Durmišević i Zdravko Lučić 2015. godine osuđeni na Opštinskom sudu u Tuzli na uslovne zatvorske kazne zbog se*sa sa studentkinjama i zloupotrebe položaja. Sudija Huso Karić je tokom izricanja presude izjavio da je profesor Lučić, radeći kao predavač sarajevskog Pravnog fakulteta u Tuzli, studentkinji Jeleni Hribar-Hadžić i njenim kolegicama upisivao pozitivne ocjene, iako je znao da nisu pristupile polaganju ispita".

"Lučić je to znao, a upisao je kao da su položile", izjavio je sudija Karić čitajući presudu."