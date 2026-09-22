Nakon Stanivukovića na red došao SDS: BotFinders objavio novi snimak o botovskim mrežama

Nakon dva snimka botovske mreže, navodno okupljene oko Draška Stanivukovića, na profilu BotFinders objavljen je i treći koji navodno raskrinkava i botove oko SDS-a.

"Naše treće istražne mape koordinisale su pojačanje oko SDS-ovih Branka Blanuše, Želimira Neškovića i Marinka Božovića", napisali su uz opis videa.

Republika Srpska Počinjemo sa Stanivukovićem: BotFinders objavili prve rezultate raskrinkavanja botova

"Na Fejsbuku (Branka Blanuše), iznova i iznova se javljaju sumnjivi nalozi sa generisanim profilnim fotografijama sa jako malim brojem prijatelja i pratilaca i bez organske aktivnosti", kažu u snimku i dodaju:

"Isti obrazac je vidljiv i na Instagramu. Profili bez jasnog identiteta, sa veoma malo pratilaca i bez stvarnih aktivnosti osim postavljanja emotikona u cilju povećanja dosega, jasni su pokazatelji da je riječ o botovima".

Dodaju da Blanuša nije jedini iz SDS-a sa ovakvim "pratiocima".

"Uzmimo za primjer potpredsjednika stranke Želimira Neškovića. Nešković na svom Instagramu predstavlja svoje političke aktivnosti. U proteklih nekoliko nedjelja Mreža naloga 'uvećava' doseg Neškovićevih objava ostavljanjem niza emotikona u komentarima izazivajući taklo reakcije i povećavajući doseg njegovog sadržaja".

🔎 BOT FINDERS | #03 — SDS



Our third investigation maps coordinated amplification around SDS’s Branko Blanuša, Želimir Nešković and Marinko Božović.



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One more tonight. Back to Draško — this time on X. pic.twitter.com/PMZl9mZEo1 — BotFinders (@BotFinders) September 22, 2026

Kako tvrde na pomenutom profilu, svi ti nalozi, kao i u prethodnim slučajevima, ili nemaju profilnu fotografiju ili je ona generisana vještačkom inteligencijom i na njima nema nikakve aktivnosti.

"Na nekim nalozima se takođe navodi da su bazirani u Švajcarskoj", kažu autori snimka.

Spomenuli su i Marinka Božovića, dodajući da i njegov Instagram nalog takođe prate nalozi koji imaju sve karakteristike botova.

"Ti nalozi imaju isti princip rada kako bi stvorili lažnu sliku. Ovi profili dijele iste osobine - nema profilne fotografije, nema organske aktivnosti i otvoreni su u julu 2026. godine. Njihovi jedina aktivnosti je ostavljanje nizova emotikona u komentarima ispod Božovićevih objava. Namjera je jasna, promocija SDS-a. Pianje je - ko ih finansira?", zaključuje se u snimku.

Na kraju su dodali da nisu završili sa objavljivanjem ovakvih videa te istakli da se u narednom "vraćaju na Stanivukovića, ali ovaj put na mreži Iks".