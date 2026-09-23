Ovo je Srbin koji je poginuo na Oktoberfestu: Aleksandar stradao pred kraj smjene

Porodica i prijatelji u šoku su nakon tragične smrti Aleksandra S. (52) na Oktoberfestu u Minhenu. Državljanin Srbije stradao je nakon što ga je zakačila gondola atrakcije "Hangover", koja se velikom brzinom spuštala sa visine od oko 80 metara.

Tragedija se dogodila u ponedjeljak 21. septembra, oko 21.45 časova, nekih desetak minuta prije završetka njegovog radnog vremena.

Supruga Adrijana rekla je da su se čuli nekih sat vremena prije tragedije i da su se dogovorili da cijela porodica u utorak zajedno posjeti Oktoberfest.

Vijest o njegovoj smrti teško je pogodila i Aleksandrove prijatelje.

Nastradali Aleksandar

"Čuo sam se sa Aleksandrom tri dana prije tragedije, rekao mi je da će raditi na Oktoberfestu kao obezbjeđenje u luna parku i upravo sam čuo tužnu vijest kada me je njegov sin pozvao i javio", napisao je jedan od Aleksandrovih prijatelja.

"Bio je dobričina. Mnogo mi je žao, uvijek nasmijan, uvijek za šalu i da nasmije ljude oko sebe", pisali su njegovi prijatelji i poznanici.

Podsjetimo, Aleksandar je radio kao radnik obezbjeđenja kod atrakcije "Hangover". Njegova supruga Adrijana i njihov sin za Bild su rekli da im i dalje nije jasno kako je on nastradao i kako se uopšte našao u zoni gdje nije smio da bude.

"Zapravo, niko ne sme tamo da ulazi jer je to zabranjeno. Ali možda je neko izgubio naočare ili mobilni telefon, pa je on htio to da pokupi", rekao je sin tragično stradalog državljanina Srbije.

(Telegraf)