Policajac u Živinicama osumnjičen za primanje mita

Komentari:0
Pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona jutros su u okviru akcije pretresli objekte i vozila koje koriste policajac čiji su inicijali E. S. (38) i predstavnik pravnog lica E. M. (32) na području Banovića i Živinica, saopšteno je iz kantonalnog MUP-a.
Pretresi su izvršeni s ciljem pronalaska i oduzimanja predmeta koji se mogu dovesti u vezu sa počinjenjem krivičnih djela primanje dara i drugih oblika koristi i prevara u privrednom poslovanju.
U saopštenju se navodi da je E.S. iz Banovića, a radi kao policajac u PU Živinica.
Akciju sprovode istražioci Uprave policije kantonalnog MUP-a, Sektora kriminalističke policije, Odsjeka za borbu protiv privrednog kriminaliteta i korupcije, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.
Svijet
1 sedm0
Hronika
3 sedm0
Region
2 mj0
Hronika
1 mj0
Hronika
1 h0
Hronika
13 h0
Hronika
14 h0
Hronika
18 h0
Najnovije
Najčitanije
12
08
11
53
11
53
11
47
11
46
Trenutno na programu