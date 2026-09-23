Policajac u Živinicama osumnjičen za primanje mita

Pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona jutros su u okviru akcije pretresli objekte i vozila koje koriste policajac čiji su inicijali E. S. (38) i predstavnik pravnog lica E. M. (32) na području Banovića i Živinica, saopšteno je iz kantonalnog MUP-a.

Pretresi su izvršeni s ciljem pronalaska i oduzimanja predmeta koji se mogu dovesti u vezu sa počinjenjem krivičnih djela primanje dara i drugih oblika koristi i prevara u privrednom poslovanju.

U saopštenju se navodi da je E.S. iz Banovića, a radi kao policajac u PU Živinica.

Akciju sprovode istražioci Uprave policije kantonalnog MUP-a, Sektora kriminalističke policije, Odsjeka za borbu protiv privrednog kriminaliteta i korupcije, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.