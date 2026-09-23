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Rezultati istraživanja "Metricsa": Ovo je stanje u "banjalučkoj" izbornoj jedinici

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23.09.2026 12:08

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Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у "бањалучкој" изборној јединици
Foto: metricsconsulting

Predizborne ankete uoči opštih izbora u BiH, koje je radila agencije Metriks konsalting (Metrics Consulting), pokazuju da je u Izbornoj jedinici 3 kandidat SNSD-a Savo Minić smanjio razliku koju je imao kandidat opozicije na prethodim izborima 2022. godine

"Kada je riječ o izboru za predsjednika Republike Srpske, direktno izmjereni rezultati pokazuju egal između Save Minića i Branka Blanuše. Međutim, čak 30,1% ispitanika je neodlučno ili nije željelo odgovoriti, zbog čega direktno izmjereni rezultati ne daju potpunu sliku odnosa među opredijeljenim biračima.

Истраживање јавног мњења
Istraživanje javnog mnjenja
metricsconsulting
Минић Блануша

Republika Srpska

Rezultati istraživanja "Metricsa": Ovo je stanje u Izbornoj jedinici 2

Zbog visokog udjela neodlučnih, primjenom statističkih metoda izvršeno je dodatno modeliranje podataka. Nakon modeliranja, uz smanjenje udjela neodlučnih na 3,2%, Branko Blanuša bilježi 50,0%, a Savo Minić 42,5%, dok se 4,3% odnosi na druge kandidate", navode iz agencije Metriks.

Ovo je znatno smanjenje razlike u odnosu na prethodne Opšte izbore kada je u Banjaluci, Jelena Trivić, kandidat opozicije imala 52,6 odsto, prema 41,9 koliko je imao Milorad Dodik, tadašnji kandidat SNSD-a.

Kada je riječ o izboru člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske, Željka Cvijanović bilježi 41,4%, Nebojša Vukanović 15,8%, a Marinko Božović 13,2%, dok je 29,6% ispitanika neodlučno ili odbija odgovor.

Истраживање јавног мњења
Istraživanje javnog mnjenja
metricsconsulting

Na nivou izbora za Narodnu skupštinu Republike Srpske, SNSD bilježi 32,4%, PSS 20,7%, SDS 10,3%, a Volja naroda Srpske 6,5%.

Саво Минић Бранко Блануша

Republika Srpska

Rezultati istraživanja "Metricsa": Ovo je stanje u Izbornoj jedinici 1

"Prema projekciji direktnih mandata prikazanoj u našoj analizi, SNSD bi imao 4 mandata, PSS 2-3, SDS 1, Volja naroda Srpske 1 i Lista Za pravdu i red 1. Za preostala 2-3 mandata ravnopravno se bore stranke poput Ujedinjene Srpske, SPS, Narodnog fronta i Socijalističke partije", navode iz Metriksa.

Истраживање јавног мњења
Istraživanje javnog mnjenja
metricsconsulting

Istraživanje javnog mnjenja u Izbornoj jedinici 3 sprovedeno je terenski, u periodu od 19. do 28. avgusta 2026. godine, na reprezentativnom uzorku od 1.512 ispitanika. Uzorkom su obuhvaćeni Banja Luka, Mrkonjić Grad, Šipovo, Kotor Varoš i Čelinac.

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Branko Blanuša

Savo Minić

Metriks konsalting

Izbori 2026

glasanje

SNSD

SDS

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