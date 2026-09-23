Rezultati istraživanja "Metricsa": Ovo je stanje u "banjalučkoj" izbornoj jedinici

Predizborne ankete uoči opštih izbora u BiH, koje je radila agencije Metriks konsalting (Metrics Consulting), pokazuju da je u Izbornoj jedinici 3 kandidat SNSD-a Savo Minić smanjio razliku koju je imao kandidat opozicije na prethodim izborima 2022. godine

"Kada je riječ o izboru za predsjednika Republike Srpske, direktno izmjereni rezultati pokazuju egal između Save Minića i Branka Blanuše. Međutim, čak 30,1% ispitanika je neodlučno ili nije željelo odgovoriti, zbog čega direktno izmjereni rezultati ne daju potpunu sliku odnosa među opredijeljenim biračima.

Istraživanje javnog mnjenja metricsconsulting

Republika Srpska Rezultati istraživanja "Metricsa": Ovo je stanje u Izbornoj jedinici 2

Zbog visokog udjela neodlučnih, primjenom statističkih metoda izvršeno je dodatno modeliranje podataka. Nakon modeliranja, uz smanjenje udjela neodlučnih na 3,2%, Branko Blanuša bilježi 50,0%, a Savo Minić 42,5%, dok se 4,3% odnosi na druge kandidate", navode iz agencije Metriks.

Ovo je znatno smanjenje razlike u odnosu na prethodne Opšte izbore kada je u Banjaluci, Jelena Trivić, kandidat opozicije imala 52,6 odsto, prema 41,9 koliko je imao Milorad Dodik, tadašnji kandidat SNSD-a.

Kada je riječ o izboru člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske, Željka Cvijanović bilježi 41,4%, Nebojša Vukanović 15,8%, a Marinko Božović 13,2%, dok je 29,6% ispitanika neodlučno ili odbija odgovor.

Istraživanje javnog mnjenja metricsconsulting

Na nivou izbora za Narodnu skupštinu Republike Srpske, SNSD bilježi 32,4%, PSS 20,7%, SDS 10,3%, a Volja naroda Srpske 6,5%.

Republika Srpska Rezultati istraživanja "Metricsa": Ovo je stanje u Izbornoj jedinici 1

"Prema projekciji direktnih mandata prikazanoj u našoj analizi, SNSD bi imao 4 mandata, PSS 2-3, SDS 1, Volja naroda Srpske 1 i Lista Za pravdu i red 1. Za preostala 2-3 mandata ravnopravno se bore stranke poput Ujedinjene Srpske, SPS, Narodnog fronta i Socijalističke partije", navode iz Metriksa.

Istraživanje javnog mnjenja metricsconsulting

Istraživanje javnog mnjenja u Izbornoj jedinici 3 sprovedeno je terenski, u periodu od 19. do 28. avgusta 2026. godine, na reprezentativnom uzorku od 1.512 ispitanika. Uzorkom su obuhvaćeni Banja Luka, Mrkonjić Grad, Šipovo, Kotor Varoš i Čelinac.