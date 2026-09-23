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"Nastavak briljantne diplomatije Cvijanovićeve i Dodika, u Evropi nema bolje"

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23.09.2026 11:53

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Александар Павић
Foto: Youtube/Savez nezavisnih socijaldemokrata

Politikolog Aleksandar Pavić ocijenio je da susreti srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović u SAD i posjete predsjednika Milorada Dodika Izraelu, a uskoro i Moskvi predstavljaju samo nastavak briljantne spoljne politike Republike Srpske, od koje trenutno niko bar u Evropi nema bolju diplomatiju.

Pavić je Srni rekao da takvu politiku Republika Srpska vodi pogotovo od kako se Donald Tramp vratio u Bijelu kuću.

On je ocijenio da bi za bilo koju državu bio veliki uspjeh da može na ovakav način da gaji odnose i sa Rusijom i sa SAD, ali i sa Izraelom, što praktično nikom ne uspijeva iz Evrope.

"A Republika Srpska to radi bez punog suvereniteta, bez svoje diplomatske službe. Tako da je to jednostavno uspeh koji, koji nije od juče, nego se na njemu radi dosta dugo", dodao je Pavić.

On kaže da toga ne bi bilo da ne postoji dosljednost u politici koju vodi SNSD, na čelu sa Miloradom Dodikom, u smislu da se grade nova prijateljstva, ali se ne odriče starih.

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Pavić je ukazao da je Dodik rado viđen gost u Kremlju, a zvaničnici Republike Srpske u Trampovoj Bijeloj kući, zato što nikad nisu pokušali da okrenu prijateljima leđa, da za ljubav Trampa okrenu leđa Rusiji ili obrnuto.

"Ne, nego i s jednima i drugima. I to se poštuje. To se poštuje i u Kremlju, to se poštuje u Beloj kući", rekao je Pavić.

On je naveo da je taj čvrst stav bio isti i kada je bilo teško, te da je Dodik podržavao Trampa i dok nije bio u Bijeloj kući četiri godine, kao i uoči američkih izbora 2024. godine.

"U isto vreme to mu se uopšte nije zamerilo u Moskvi. I evo, sad imamo situaciju da Republika Srpska mnogo bolje stoji i u Kremlju i u Vašingtonu, nego Sarajevo. A o Izraelu da i ne govorimo", rekao je Pavić.

Napomenuo je da Srpska sa Izraelom gaji dugogodišnje odnose potpuno racionalno i realno, prenosi Srna.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Milorad Dodik

Republika Srpska

diplomatija

Evropa

Aleksandar Pavić

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