Logo

Cvijanović se sastala sa Majkom Volcom

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
23.09.2026 08:17

Komentari:

0
Цвијановић се састала са Мајком Волцом
Foto: Tanjug/AP/Stefan Jeremiah

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se sa američkim ambasadorom pri UN-u Majkom Volcom sa kojim je razgovarala o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u BiH.

Cvijanović se sa Volcom sastala uoči prijema u Njujorku koji je organizovao predsjednik SAD Donald Tramp.

"Ostajemo posvećeni daljem jačanju odnosa sa SAD, na bazi pozitivnog pristupa i izbalansiranog odnosa koji administracija predsjednika Trampa pokazuje prema svim narodima u BiH", naglasila je Cvijanović.

Prisustvo prijemu koji organizuje američki predsjednik predviđeno je za šefove država, a u slučaju BiH za predsjedavajućeg Predsjedništva što je u ovom slučaju Denis Bećirović. Međutim, američka administracija ovog puta pozvala je i srpskog člana Željku Cvijanović.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Majk Volc

Željka Cvijanović

Sastanak

Njujork

Komentari (0)

Više iz rubrike

Жељка Цвијановић

BiH

Cvijanović na prijemu kod Trampa: Velika čast

4 h

31
Ми Бошњаци жртве, ви Срби злочинци, свијете помози - укратко Бећировић

BiH

Mi Bošnjaci žrtve, vi Srbi zločinci, svijete pomozi - ukratko Bećirović

4 h

7
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

BiH

Dodik: Bećirović se opet lažno predstavljao, lagao je u UN

5 h

18
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас је у Бијелој кући у Вашингтону разговарала са Сузи Вајлс, најближим сарадником америчког предсједника Доналда Трампа, о ситуацији у БиХ и регији.

BiH

Burne reakcije iz Sarajeva nakon posjete Željke Cvijanović Americi

16 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

08

Rezultati istraživanja "Metricsa": Ovo je stanje u "banjalučkoj" izbornoj jedinici

11

53

"Nastavak briljantne diplomatije Cvijanovićeve i Dodika, u Evropi nema bolje"

11

53

Vukoje optužen za šverc 5,2 kilograma marihuane

11

47

Vujičić: Stav SAD prema Srpskoj promijenjen zahvaljujući Cvijanovićevoj, Dodiku i Miniću

11

46

KK Igokea poziva navijače: Besplatan ulaz na četiri utakmice uvodnog dijela sezone

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima