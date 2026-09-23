Cvijanović se sastala sa Majkom Volcom

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se sa američkim ambasadorom pri UN-u Majkom Volcom sa kojim je razgovarala o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u BiH.

Cvijanović se sa Volcom sastala uoči prijema u Njujorku koji je organizovao predsjednik SAD Donald Tramp.

"Ostajemo posvećeni daljem jačanju odnosa sa SAD, na bazi pozitivnog pristupa i izbalansiranog odnosa koji administracija predsjednika Trampa pokazuje prema svim narodima u BiH", naglasila je Cvijanović.

Prisustvo prijemu koji organizuje američki predsjednik predviđeno je za šefove država, a u slučaju BiH za predsjedavajućeg Predsjedništva što je u ovom slučaju Denis Bećirović. Međutim, američka administracija ovog puta pozvala je i srpskog člana Željku Cvijanović.