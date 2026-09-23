Uhapšena dva Poljaka zbog sumnje da su ukrali više od 200 krava

Autor:ATV redakcija
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Policija u Njemačkoj uhapsila je dvojicu državljana Poljske zbog krađe više od 200 krava, rekla je neimenovani portparol policije.
Muškarci stari 41 i 46 godina odgovorni su više slučajeva krađe krava u pokrajini Brandenburg na sjeveroistoku Njemačke.
Oni se sumnjiče da su u periodu od marta do maja krali stoku, utovarali životinje u kamione za prevoz stoke i odvozili ih u Poljsku, prenosi Srna.
Portparol je naveo danas da su muškarci uhapšeni ranije ove sedmice, jedan na odmorištu na auto-putu u Brandenburgu, a drugi u Poljskoj, i obojici je određen pritvor.
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