Crne brojke za Njemačku: Više utapanja nego prošle godine

Više ljudi se utopilo u njemačkim vodama tokom ovogodišnje sezone kupanja na otvorenom nego u istom periodu prethodne godine, saopštilo je Njemačko udruženje za spasavanje života /DLRG/.

DLRG navodi da je broj smrtnih slučajeva prilikom kupanja u periodu od maja do sredine septembra porastao na 248, što je za 12 više nego u istom periodu godinu dana ranije.

Od početka godine zabilježeno je 320 smrtnih slučajeva povezanih sa kupanjem, što je blagi pad u odnosu na 328 slučajeva u istom periodu prošle godine.

Jun, mjesec u kojem su veliki dijelovi Njemačke bili zahvaćeni toplotnim talasom, bio je najsmrtonosniji mjesec u godini sa najmanje 101 smrtnim slučajem. Posljednji put kada je u junu zabilježen veći broj smrtnih slučajeva prilikom kupanja bilo je tokom toplotnog talasa 2003. godine, kada je stradalo 107 osoba.

Među podacima su ponovo nesrazmjerno zastupljene mlade osobe uzrasta od 11 do 30 godina, a ove godine ih je stradalo 88, što je za 15 više nego tokom cijele prethodne godine. Većina stradalih bili su muškarci, prenosi Srna.

Najveći broj smrtnih slučajeva prilikom kupanja zabilježen je u pokrajini Bavarskoj, a za njom slijede Sjeverna Rajna-Vestfalija i Baden-Virtemberg, navodi DPA.