Logo

Makron: "Francuska je spremna, ali treba nam Amerika"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
23.09.2026 13:23

Komentari:

0
Макрон: "Француска је спремна, али треба нам Америка"
Foto: Tanjug / AP / Metin Aktaş

Francuski predsjednik Emanuel Makron ocijenio je da je situacija oko Ormuskog moreuza "vjerovatno bila potcijenjena".

On je poručio da je Francuska spremna da se dodatno uključi kako bi se omogućio bezbjedan prolazak brodova kroz taj strateški pomorski pravac.

Makron je u intervjuu za američku televiziju ABC njuz rekao da je glavni cilj njegovog sastanka sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom, održanog na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, bio pronalaženje načina za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

"Situacija je vjerovatno bila potcijenjena i danas moramo da riješimo taj problem", rekao je Makron.

On je naveo da je iranski režim, nakon izbijanja rata, "shvatio da ima tu prednost u svojim rukama", ocijenivši da su Sjedinjene Američke Države jedine koje mogu da riješe problem.

"Mislim da su Sjedinjene Države jedine koje mogu da riješe ovaj problem i potrebni ste nam", rekao je Makron.

Na pitanje da li bi francuske oružane snage mogle da budu dodatno angažovane radi deblokade moreuza, Makron je rekao da Pariz ne želi sukob ni sa jednom zemljom, ali da je spreman da se više uključi u obezbjeđivanje tranzita.

"Ne želim da ulazim u sukob ni sa jednom zemljom, ali spremni smo da se više uključimo kako bismo očuvali određene kapacitete koji omogućavaju ovaj tranzit", rekao je francuski predsjednik.

Makron je istovremeno kritikovao početak američko-izraelskih vojnih operacija protiv Irana 28. februara, navodeći da promjena režima bombardovanjem neke zemlje nije dobro rješenje, prenosi Tanjug.

"Ne mislim da je moguće izazvati promjenu režima bombardovanjem neke zemlje. To nije dobra opcija, jer ne funkcioniše, a tu grešku smo više puta napravili tokom prethodnih decenija", rekao je on.

Makron je ponovio da Francuska nije željela da učestvuje u ratu, ocjenjujući da to nije bilo ispravno rješenje.

Govoreći u utorak pred Generalnom skupštinom UN, Makron je ponovno otvaranje Ormuskog moreuza označio kao prioritet, ističući da je sloboda plovidbe pitanje međunarodnog prava i interesa svih država.

"Ponovno otvaranje moreuza ne smije biti sredstvo ucjene", poručio je Makron, uz ocjenu da je u interesu svih da brodovi bezbjedno prolaze kroz Ormuski moreuz i da snabdjevanje energentima bude obezbijeđeno.

Podijeli:

Tag :

Emanuel Makron

Komentari (0)

Više iz rubrike

Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.

Svijet

Peskov: Zelenski može da dođe u Moskvu

3 h

0
У Бриселу расте забринутост: Шта ће бити са стубом ЕУ?

Svijet

U Briselu raste zabrinutost: Šta će biti sa stubom EU?

4 h

2
Ухапшена два Пољака због сумње да су украли више од 200 крава

Svijet

Uhapšena dva Poljaka zbog sumnje da su ukrali više od 200 krava

4 h

0
Стиже једна од најјачих олуја икада: Забиљежени вјетрови од 265km/h!

Svijet

Stiže jedna od najjačih oluja ikada: Zabilježeni vjetrovi od 265km/h!

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

04

Automobilom udario u zgradu i završio u dnevnoj sobi: Ima povrijeđenih

16

53

Ovo su najbolje zimske gume za ovu sezonu: Neki poznati modeli razočarali, pogledajte ko je podbacio

16

52

Srna uletjela u benzinsku pumpu - VIDEO

16

50

Trišić Babić: Bećirović lagao u UN, prisustvo Cvijanovićeve pokazatelj da se čuo srpski glas

16

50

Na globalnom planu: Izbori

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima