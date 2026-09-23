Makron: "Francuska je spremna, ali treba nam Amerika"

Francuski predsjednik Emanuel Makron ocijenio je da je situacija oko Ormuskog moreuza "vjerovatno bila potcijenjena".

On je poručio da je Francuska spremna da se dodatno uključi kako bi se omogućio bezbjedan prolazak brodova kroz taj strateški pomorski pravac.

Makron je u intervjuu za američku televiziju ABC njuz rekao da je glavni cilj njegovog sastanka sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom, održanog na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, bio pronalaženje načina za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

"Situacija je vjerovatno bila potcijenjena i danas moramo da riješimo taj problem", rekao je Makron.

On je naveo da je iranski režim, nakon izbijanja rata, "shvatio da ima tu prednost u svojim rukama", ocijenivši da su Sjedinjene Američke Države jedine koje mogu da riješe problem.

"Mislim da su Sjedinjene Države jedine koje mogu da riješe ovaj problem i potrebni ste nam", rekao je Makron.

Na pitanje da li bi francuske oružane snage mogle da budu dodatno angažovane radi deblokade moreuza, Makron je rekao da Pariz ne želi sukob ni sa jednom zemljom, ali da je spreman da se više uključi u obezbjeđivanje tranzita.

"Ne želim da ulazim u sukob ni sa jednom zemljom, ali spremni smo da se više uključimo kako bismo očuvali određene kapacitete koji omogućavaju ovaj tranzit", rekao je francuski predsjednik.

Makron je istovremeno kritikovao početak američko-izraelskih vojnih operacija protiv Irana 28. februara, navodeći da promjena režima bombardovanjem neke zemlje nije dobro rješenje, prenosi Tanjug.

"Ne mislim da je moguće izazvati promjenu režima bombardovanjem neke zemlje. To nije dobra opcija, jer ne funkcioniše, a tu grešku smo više puta napravili tokom prethodnih decenija", rekao je on.

Makron je ponovio da Francuska nije željela da učestvuje u ratu, ocjenjujući da to nije bilo ispravno rješenje.

Govoreći u utorak pred Generalnom skupštinom UN, Makron je ponovno otvaranje Ormuskog moreuza označio kao prioritet, ističući da je sloboda plovidbe pitanje međunarodnog prava i interesa svih država.

"Ponovno otvaranje moreuza ne smije biti sredstvo ucjene", poručio je Makron, uz ocjenu da je u interesu svih da brodovi bezbjedno prolaze kroz Ormuski moreuz i da snabdjevanje energentima bude obezbijeđeno.