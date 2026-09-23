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Janković: Broj vozila u banjalučkoj regiji raste osam odsto godišnje

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23.09.2026 13:46

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Мирослав Јанковић в.д. директора Путева Републике Српске
Foto: Srna

Broj vozila u banjalučkoj regiji raste oko osam odsto godišnje, zbog čega je u planu istočna obilaznica od naselja Česma, preko novog mosta, do Vrbanje, rekao je vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković.

Janković je naveo da broj registrovanih motornih vozila u Republici Srpskoj raste oko tri odsto godišnje, dok je ta stopa u banjalučkoj regiji znatno veća.

"`Putevi Republike Srpske`, kao preduzeće koje upravlja mrežom magistralnih i regionalnih puteva, nastoje da prate razvoj saobraćaja i potrebe stanovništva", rekao je Janković novinarima u Banjaluci.

On je istakao da je stoga jedan od značajnijih projekata istočna obilaznica oko Banjaluke.

"Mora se kvalitetno planirati da se sav taj saobraćaj prihvati u budućnosti", rekao je Janković.

On je naveo da bez obzira na preduzete mjere u vrijeme najvećeg opterećenja dolazi do usporavanja saobraćaja, posebno u jutarnjim časovima oko 7.00 i oko 15.00 časova, kada je povećan broj vozila, ali i pješaka.

"Tamo gdje je kombinacija pješačkog i putničkog saobraćaja dolazi do gužvi", rekao je Janković, prenosi Srna.

Prema njegovim riječima, dobrim mjerama i analizama moguće je smanjiti gužve, a "Putevi Srpske" nastoje da prate razvoj i potrebe saobraćaja kako bi se unaprijedila prohodnost saobraćajne mreže.

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Česma

Vrbanja

Miroslav Janković

Putevi Republike Srpske

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