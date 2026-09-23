Logo

Na ovoj dionici autoputa u BiH počinje naplata putarine

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
23.09.2026 14:24

Komentari:

0
На овој дионици аутопута у БиХ почиње наплата путарине
Foto: Facebook

Na novoj dionici auto-puta A1, odnosno Koridora 5C, između Doboj Juga i Medakova uvedena je naplata putarine, a vozači su dobili i zvaničan cjenovnik.

Naplata je uvedena nakon što je u postojeći sistem naplate naknade za korišćenje auto-puta A1 dodata dionica Doboj Jug – Medakovo. Odluka je objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Za putničke automobile, koji pripadaju I kategoriji vozila, putarina za ovu dionicu iznosi 0,80 KM, dok će motociklisti, odnosno vozila I-A kategorije, plaćati 0,40 KM.

Za ostale kategorije vozila cijena se kreće od 1,60 do 3,20 KM, a isti iznosi primjenjuju se u oba smjera – Doboj Jug – Medakovo i Medakovo – Doboj Jug.

Dužina dionice između naplatnih mjesta iznosi 6,2 kilometra, dok je ukupna dužina novoizgrađene poddionice oko sedam kilometara. Na njoj su izgrađeni čeono naplatno mjesto Doboj Jug i bočno naplatno mjesto Medakovo.

Nova dionica puštena je u saobraćaj 24. avgusta ove godine, a njeno korišćenje je do 2. septembra bilo besplatno za sve vozače, na osnovu odluke Vlade Federacije BiH o privremenoj obustavi naplate.

Izgradnja poddionice Doboj Jug – Medakovo predstavlja dio Koridora 5C i omogućava bolje povezivanje područja Doboj Juga, Usore i Tešnja sa mrežom auto-puteva u BiH. Vrijednost radova iznosila je blizu 159 miliona evra bez PDV-a, a projekat je finansiran kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i bespovratnim sredstvima Evropske unije.

Cjenovnik za dionicu Doboj Jug – Medakovo:

  • I-A kategorija (motocikli): 0,40 KM
  • I kategorija (putnički automobili): 0,80 KM
  • II kategorija: 1,60 KM
  • III kategorija: 2,40 KM
  • IV kategorija: 3,20 KM

Cijene se odnose na prolazak između naplatnih mjesta na ovoj poddionici, u oba smjera.

(Kliks)

Podijeli:

Tagovi :

Koridor 5C

Doboj jug

Putarina

Komentari (0)

Više iz rubrike

Вујичић: Став САД према Српској промијењен захваљујући Цвијановићевој, Додику и Минићу

BiH

Vujičić: Stav SAD prema Srpskoj promijenjen zahvaljujući Cvijanovićevoj, Dodiku i Miniću

5 h

1
Зел: Вријеме да се хришћани у БиХ заштите од бошњачког угњетавања

BiH

Zel: Vrijeme da se hrišćani u BiH zaštite od bošnjačkog ugnjetavanja

5 h

4
Захирагић: Бошњаци су дезоријентисани, Срби и Хрвати мијењају историју

BiH

Zahiragić: Bošnjaci su dezorijentisani, Srbi i Hrvati mijenjaju istoriju

6 h

1
Цвијановић се састала са Мајком Волцом

BiH

Cvijanović se sastala sa Majkom Volcom

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

53

Ovo su najbolje zimske gume za ovu sezonu: Neki poznati modeli razočarali, pogledajte ko je podbacio

16

52

Srna uletjela u benzinsku pumpu - VIDEO

16

50

Trišić Babić: Bećirović lagao u UN, prisustvo Cvijanovićeve pokazatelj da se čuo srpski glas

16

50

Na globalnom planu: Izbori

16

45

Izbio još jedan rat

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima