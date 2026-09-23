Karan posjetio Srpsku kuću na Krfu: Spomenik neizmjerne žrtve i hrabrosti našeg naroda

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da je posjetio Srpsku kuću na Krfu, čuvara naše istorije i spomenik neizmjerne žrtve i hrabrosti našeg naroda u Prvom svjetskom ratu.

"​Uvijek je emotivno i ponosno stajati na mjestu gdje se čuva sjećanje na golgotu naših predaka, tamo gdje istorija tihuje, a ponos i zahvalnost govore sve. ​Na ovom mjestu podsjećamo se ko smo i kolika je cijena naše slobode. Zahvalni smo i bratskom grčkom narodu koji je u najtežim istorijskim trenucima bio uz nas", istakao je Karan u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodaje da je u znak duboke veze Republike Srpske i Srpske kuće poklonio kustosu muzeja Plaketu Svetog Stefana.