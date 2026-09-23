Karan posjetio Srpsku kuću na Krfu: Spomenik neizmjerne žrtve i hrabrosti našeg naroda

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da je posjetio Srpsku kuću na Krfu, čuvara naše istorije i spomenik neizmjerne žrtve i hrabrosti našeg naroda u Prvom svjetskom ratu.
"Uvijek je emotivno i ponosno stajati na mjestu gdje se čuva sjećanje na golgotu naših predaka, tamo gdje istorija tihuje, a ponos i zahvalnost govore sve. Na ovom mjestu podsjećamo se ko smo i kolika je cijena naše slobode. Zahvalni smo i bratskom grčkom narodu koji je u najtežim istorijskim trenucima bio uz nas", istakao je Karan u objavi na društvenoj mreži Iks.
Dodaje da je u znak duboke veze Republike Srpske i Srpske kuće poklonio kustosu muzeja Plaketu Svetog Stefana.
Danas sam posjetio Srpsku kuću na Krfu, čuvara naše istorije i spomenik neizmjerne žrtve i hrabrosti našeg naroda u Prvom svjetskom ratu.— Siniša Karan (@sinisa_karan) September 23, 2026
Uvijek je emotivno i ponosno stajati na mjestu gdje se čuva sjećanje na golgotu naših predaka, tamo gdje istorija tihuje, a ponos i… pic.twitter.com/VWRorgHQe8
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