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Karan posjetio Srpsku kuću na Krfu: Spomenik neizmjerne žrtve i hrabrosti našeg naroda

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23.09.2026 15:10

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Предсједник Републике Српске Синиша Кара је посјетио Српску кућу на Крфу
Foto: sinisa_karan/X

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da je posjetio Srpsku kuću na Krfu, čuvara naše istorije i spomenik neizmjerne žrtve i hrabrosti našeg naroda u Prvom svjetskom ratu.

"​Uvijek je emotivno i ponosno stajati na mjestu gdje se čuva sjećanje na golgotu naših predaka, tamo gdje istorija tihuje, a ponos i zahvalnost govore sve. ​Na ovom mjestu podsjećamo se ko smo i kolika je cijena naše slobode. Zahvalni smo i bratskom grčkom narodu koji je u najtežim istorijskim trenucima bio uz nas", istakao je Karan u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodaje da je u znak duboke veze Republike Srpske i Srpske kuće poklonio kustosu muzeja Plaketu Svetog Stefana.

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Siniša Karan

spomenik

Krf

Srpska kuća

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