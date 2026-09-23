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Tramp: Kanada uništava samu sebe

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23.09.2026 16:09

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Трамп: Канада уништава саму себе
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Kanada "uništava samu sebe" imigracionom politikom koju vode vladajući liberali, koji su na vlasti duže od decenije, ocijenio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Kanada uništava samu sebe puštajući milione ljudi u zemlju, u suštini nekontrolisanih i neprovjerenih, koji izazivaju probleme koji će uskoro biti preveliki za rješavanje", objavio je Tramp na mreži "Trut sošl".

On je dodao da se taj problem, između ostalog, ogleda i u podacima o nezaposlenosti u zemlji.

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Vlada Kanade, koju predvodi premijer Mark Karni, saopštila je u okviru plana za budžet da će se nivo imigracije u periodu od 2026. do 2028. godine stabilizovati na 380.000 novih stalnih stanovnika godišnje tokom naredne tri godine.

Prema ovom planu, broj godišnjeg prijema novih privremenih stanovnika biće smanjen sa 673.000 u prošloj godini na 385.000 u ovoj godini i 370.000 u periodu 2027. i 2028. godine.

U ovu kategoriju spadaju sezonski radnici i strani studenti.

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Donald Tramp

Amerika

Kanada

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