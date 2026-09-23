Kanada "uništava samu sebe" imigracionom politikom koju vode vladajući liberali, koji su na vlasti duže od decenije, ocijenio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Kanada uništava samu sebe puštajući milione ljudi u zemlju, u suštini nekontrolisanih i neprovjerenih, koji izazivaju probleme koji će uskoro biti preveliki za rješavanje", objavio je Tramp na mreži "Trut sošl".

On je dodao da se taj problem, između ostalog, ogleda i u podacima o nezaposlenosti u zemlji.

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Vlada Kanade, koju predvodi premijer Mark Karni, saopštila je u okviru plana za budžet da će se nivo imigracije u periodu od 2026. do 2028. godine stabilizovati na 380.000 novih stalnih stanovnika godišnje tokom naredne tri godine.

Prema ovom planu, broj godišnjeg prijema novih privremenih stanovnika biće smanjen sa 673.000 u prošloj godini na 385.000 u ovoj godini i 370.000 u periodu 2027. i 2028. godine.

U ovu kategoriju spadaju sezonski radnici i strani studenti.