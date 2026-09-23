Putin o podršci Rusa: Biće ostvareni svi ciljevi

Autor:ATV redakcija
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Rekordna izlaznost na izborima za Državnu dumu pokazuje da ruski građani podržavaju inicijative vlasti usmjerene na jačanje zemlje, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.
On je rekao da aktivno učešće Rusa na izborima govori o njihovim očekivanjima da će biti ostvareni svi ciljevi usmjereni na jačanje Rusije.
"Moramo učiniti sve kako bismo opravdali povjerenje Rusa, koje su oni ukazali i ruskoj Vladi i cjelokupnom rukovodstvu zemlje", dodao je Putin.
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Predsjednik ruske Centralne izborne komisije Ela Pamfilova saopštila je u ponedjeljak da je izlaznost na izborima za Državnu dumu premašila 59 odsto.
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