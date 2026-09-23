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Težak udes u ovom dijelu BiH: Ima povrijeđenih

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23.09.2026 16:19

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Саобраћајна несрећа на путу Јабланица-Коњиц.
Foto: Crna-Hronika

Na magistralnom putu Konjic – Jablanica u mjestu Ostrožac dogodila se teža saobraćajna nesreća u kojoj ima povrijeđenih osoba.

U nesreći su učestvovala dva vozila. Trenutno nije poznat stepen povreda kod povrijeđenih osoba, prenosi Crna-Hronika.

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Zbog saobraćajne nesreće je bio obustavljen saobraćaj u oba smjera, ali je trenutno otvorena dionica puta.

“Od 15:35 sati, nakon završenog uviđaja i uklanjanja vozila koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi, za saobraćaj je ponovo otvorena dionica magistralnog puta Konjic-Jablanica. Do potpune normalizacije saobraćaja vozače molimo za još malo strpljenja i razumijevanja”, potvrdili su iz BIHAMK-a.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

povrijeđeni

Jablanica

Konjic

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