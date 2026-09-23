Tragedija u porodici Miroslava Ilića: Tijelo njegovog brata od strica pronađeno u šahtu

Autor:ATV redakcija
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Juče se u Mrčajevcima, utopio M. I. (64), brat od strica poznatog pjevača narodne muzike, Miroslava Ilića.
Nesrećni čovjek je upao u šaht pored porodične kuće, gdje je smrtno stradao.
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Prema prvim informacijama, riječ je o nesrećnom slučaju. Na lice mjesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, ali nesrećnom čovjeku nije bilo spasa.
Pripadnici policije obavili su uviđaj, a istragom će biti utvrđen sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja. Detalji će biti zvanično saopšteni po završetku istrage.
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