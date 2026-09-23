Klimatolozi izdali upozorenje: Zbog ovog fenomena bi moglo da umre više od 450.000 ljudi

Klimatski naučnici procjenjuju da bi zbog ekstremnih vrućina koje donosi "super El Ninjo" u narednih šest mjeseci moglo da umre više od 450.000 ljudi.

Ta brojka ne uključuje prevremene smrti koje su već posljedica porasta temperature usljed klimatskih promena, piše Guardian.

Posljedice će se osjetiti širom svijeta, od Indonezije i Indije do Nigerije i SAD. Predviđa se i veliki broj smrti usljed suša, šumskih požara i poplava, pojava koje redovno prate El Ninjo.

El Ninjo koji trenutno zagrijava planetu u ponedjeljak je premašio dosad najviše zabilježene temperature za taj fenomen, i to nekoliko mjeseci pre očekivanog vrhunca. Vrućina je toliko veća nego tokom svih prethodnih pojava da su je naučnici opisali kao "zapanjujuću" i kao pojavu "nivoa Godzile". Riječ je o prirodnom klimatskom događaju, ali globalno zagrijavanje može dodatno da pojača njegove efekte.

Procjene smrtnosti od vrućine izrađene su na regionalnom nivou. Istraživači ističu da projekcije precizno pokazuju gdje je potrebno uvesti zaštitne mjere kako bi se spasli životi. Te mjere uključuju bolje prognoziranje toplotnih talasa, otvaranje centara za rashlađivanje, povećanje broja zaposlenih u zdravstvenim ustanovama tokom najtoplijih perioda, kao i zaštitu radnika koji rade na otvorenom, prenosi Indeks.

Globalni rizik i najugroženije zemlje

"Procjena od 451.000 ljudi toliko je velika brojka da može da deluje apstraktno, ali nju čine roditelji i djeca, bake i djedovi, komšije, ljudi koji idu na posao, brinu o porodicama i žive svoje živote", izjavio je profesor Majkl Grinston, suosnivač Climate Impact Laba na Univerzitetu u Čikagu i jedan od autora izvještaja.

Procjena smrtnosti odnosi se na period od septembra do februara 2027. godine, dokle trenutno sežu temperaturne prognoze. Ipak, naučnici smatraju da će povećana stopa smrtnosti izazvana vrućinom potrajati sve do juna ili jula 2027.

Najpogođenije zemlje u narednih šest mjeseci biće tropske države: Nigerija, Indonezija, Sudan, Indija i Brazil. SAD se nalazi među 20 najugroženijih zemalja, sa predviđenih 3.500 dodatnih smrtnih slučajeva. Šire gledano, snažno će biti pogođeni i region Sahela u Africi i jugoistočna Azija.

Projekcije se zasnivaju na recenziranim metodama koje prate mjesečnu povezanost između temperature i dodatnih smrtnih slučajeva u 24.378 regiona širom svijeta. Ti podaci kombinovani su sa prognozama viših temperatura usljed El Ninja u narednim mjesecima. Kao polazna tačka uzet je prosečan broj smrtnih slučajeva izazvanih vrućinom po mjesecu u periodu od 1996. do 2025. godine.

"Ljudi su i ranije mogli da predvide poremećaje u poljoprivrednim prinosima i da na njih unaprijed upozore", rekao je Grinston.

"Ovaj novi izvještaj omogućava nam da isto učinimo za još važniji ishod - rekao bih najvažniji - a to je smrt".

Izvještaj će biti predat naučnom časopisu na recenziju, a Grinston je dodao da bi, s obzirom na hitnost situacije, "bilo neodgovorno ćutati o tome".

Upozorenje za budućnost

Naučnici kažu da je ovaj El Ninjo ujedno i "razglednica iz naše budućnosti", jer podiže temperature na nivo koji se zbog klimatske krize očekivao tek za 20 godina.

"Jačanje hitnih službi i bolje usmjeravanje napora mogu da spasu mnoge živote ove godine", rekla je koautorka izveštaja dr Tama Karlton sa Univerziteta Kalifornije u Berkliju.

"Ali za 20 godina, kada današnje ekstremne temperature postanu normalne, ne želimo da budemo u stalnom vanrednom stanju. Moramo odmah da počnemo da osmišljavamo, primenjujemo i procjenjujemo alate koji će spasavati živote u godinama koje dolaze".

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El Ninjo će uticati i na zalihe hrane. Svjetski program za hranu (WFP) upozorio je u avgustu da bi njegove posljedice mogle da dovedu do akutne gladi za oko 50 miliona ljudi i izazovu rast cijena. Veliki El Ninjo iz 1877. i 1878. godine izazvao je više od 50 miliona smrti usljed suše i gladi, a najteže su bile pogođene Indija, Brazil i Kina.

Profesorka Friderike Oto sa Imperijal koledža u Londonu izjavila je u ponedjeljak: "Trenutni El Ninjo predstavlja ogromnu preraspodelu energije u klimatskom sistemu i opasan je jer se odvija povrh znatno toplijeg klimatskog sistema na koji je uticao čovjek".

"Zbog toga ćemo na mnogim mjestima širom sveta doživjeti dosad neviđene ekstremne vrućine, sa svim posljedicama po zdravlje, bezbjednost hrane i snabdevanje vodom. El Ninjo dolazi i odlazi, ali sve dok nastavljamo da sagorijevamo fosilna goriva, on se pojavljuje na sve toplijoj osnovi, što zajednicama znatno otežava suočavanje sa posljedicama", poručila je Oto.