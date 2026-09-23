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Zatvor u Banjaluci nabavlja 1.700 koka nosilja

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23.09.2026 15:17

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Јато смеђих кокошака у затвореном простору.
Foto: Will Kirk/Pexels

Kazneno-popravni zavod Banjaluka - Privredna jedinica Tunjice objavio je javnu nabavku u kojoj traži koke nosilje starosti 18. nedjelja.

U pozivu, u koji je "Raport" imao uvid, Uprava zatvora traži koke nosilje Hibrid Lohmann.

Prema javnom pozivu, KPZ Banjaluka traži 1.700 koka nosilja, a ukupna cijena s uračunatim PDV-om iznosi 34.914 maraka.

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Koke nosilje se nabavljaju za potrebe zatvorenika. Inače, cijena jedne koke nosilje na internetu kreće se od 20 maraka pa nadalje.

Navodi se da su koke nosilje starosti 18. nedjelja Hibrid Lohman robusne, mirnog karaktera i veoma lake za držanje.

Odlično se snalaze u različitim sistemima uzgoja, uključujući podni, slobodan i kavezni prostor, piše "Buka".

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Tagovi :

Tunjice

Zatvor

KPZ Banjaluka

kokoši

Kokoške

Koke nosilje

Komentari (2)

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