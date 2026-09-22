Cijena nafte brent pala ispod 98 dolara po barelu

Autor:ATV redakcija
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Cijena fjučersa na naftu brent za isporuku u novembru ove godine na londonskoj berzi pala je ispod 98 dolara po barelu, prvi put od 8. septembra ove godine, pokazuju podaci sa tržišta.
Cijena nafte brent bila je jutros u padu od 2,35 odsto i iznosila je 97,98 dolara po barelu, da bi se stabilizovala na 98,14 dolara po barelu, što predstavlja pad od 2,19 odsto
Istovremeno, fjučersi na naftu VTI za isporuku u oktobru pojeftinili su za 2,91 odsto, na 89,68 dolara po barelu, prenosi Srna.
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