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Od Prijedora do svjetskog tržišta: RSS i Srpska imaju šta da ponude

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23.09.2026 14:40

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Од Приједора до свјетског тржишта: РСС и Српска имају шта да понуде
Foto: Ustupljena fotografija

Fabrike, izvoz, nova radna mjesta i veće plate treba da budu među glavnim mjerilima uspješne ekonomske politike Republike Srpske.

Interesovanje Slavenka Ristića za ulaganje i preuzimanje većinskog vlasništva u TVEK-u predstavlja potencijalnu razvojnu priliku za Prijedor. Ristić je predsjednik Republičke stranke Srpske i vlasnik Tehničkog remonta Bratunac, a prilikom nedavne posjete TVEK-u razgovarano je o mogućnostima ulaganja, proširenja proizvodnih kapaciteta i otvaranja novih radnih mjesta.

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Povezivanje postojećih kapaciteta TVEK-a sa dodatnim kapitalom, znanjem i tržišnim iskustvom moglo bi otvoriti prostor za proširenje proizvodnje, izlazak na nova tržišta i zapošljavanje novih radnika.

TVEK je u oktobru 2025. godine otvorio novi pogon za proizvodnju rudarskih eksploziva, uz investiciju vrijednu 8,5 miliona KM. Iz uprave preduzeća tada je najavljeno povećanje proizvodnih kapaciteta i dalji razvoj u civilnom i vojnom sektoru.

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Na značaj razvoja ovog industrijskog sektora za Prijedor ukazao je i Nebojša Savanović, šef Odsjeka za privredu u Odjeljenju za privredu i preduzetništvo Grada Prijedora.

„Prilika da grad Prijedor u svoju industrijsku sliku uvrsti i namjensku industriju od velikog je značaja, jer se konkurentnost gradi novim tehnologijama, a one donose nove prihode lokalnoj ekonomiji i nova radna mjesta“, poručio je Savanović.

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Iz Republičke stranke Srpske ističu da razvoj proizvodnje i privlačenje novih investicija treba da budu među važnim ekonomskim temama u Republici Srpskoj.

Saša Rađenović, potpredsjednik Republičke stranke Srpske, naglasio je da Prijedor već ima značajne preduslove za dalji industrijski razvoj.

„Prijedor ima ljude, znanje, resurse i industrijsku tradiciju. Svako ozbiljno ulaganje koje donosi nove tehnologije, širi proizvodnju i otvara nova radna mjesta važno je za naš grad i cijelu regiju. Smatram da politički rezultat treba mjeriti konkretnim stvarima – koliko je novih radnih mjesta stvoreno, koliko su povećani proizvodnja i izvoz i kakvu korist od toga imaju naši građani“, poručio je Rađenović.

„Republici Srpskoj potrebna je privreda koja proizvodi i izvozi, domaći dobavljači koji imaju više posla i uslovi u kojima inženjeri, tehničari i kvalifikovani radnici mogu svoju budućnost graditi ovdje. Prijedor i cijela regija imaju ljude, znanje, resurse i industrijsku tradiciju i moramo stvarati uslove da se ti potencijali pretvore u veću proizvodnju, nova radna mjesta, veći izvoz i veća primanja. Privreda mora biti ispred politike – politika treba da stvara uslove da privreda raste, a građani da osjete rezultate tog razvoja“, poručio je Slavenko Ristić, predsjednik Republičke stranke Srpske.

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Tagovi :

Izbori 2026

Republička stranka Srpske

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