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Gotovina polako odlazi u prošlost, ali i dalje dominira

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23.09.2026 15:10

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Foto: pexels/Willfried Wende

Nijemci više ne plaćaju gotovinom onoliko često kao ranije, ali i dalje koriste keš češće nego većina drugih evropskih kupaca, pokazao je godišnji izvještaj objavljen u srijedu, 22. septembra.

Stanovnici Njemačke su u 2025. u prosjeku obavili 300 elektronskih plaćanja po osobi, navodi Bostonska konsultantska grupa, autor globalnog izvještaja o plaćanjima.

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Analiza obuhvata sva elektronska plaćanja potrošača, uključujući kartična, na osnovu podataka Evropske centralne banke.

Nasuprot Njemačkoj, Norveška, Danska, Švedska i Finska imaju najviše elektronskih transakcija po stanovniku, oko 700.

Prosjek za Evropsku uniju iznosi oko 400.

Broj transakcija po stanovniku u Njemačkoj, međutim, raste brže, oko 10 odsto, dok je prosjek EU osam posto.

"Nijemci sustižu druge kada je riječ o digitalnim plaćanjima, ali i ostaju vjerni gotovini", rekao je stručnjak BCG za plaćanja i transakciono bankarstvo Markus Ampenberger.

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Trend ka društvu sa sve manje gotovine se ubrzava, piše "dpa".

Njemačka centralna banka je u svom dvogodišnjem izvještaju u junu navela da se prošle godine gotovina koristila u samo 45 odsto transakcija, u odnosu na 51 odsto 2023.

Stariji ljudi, osobe sa zdravstvenim problemima ili nižim primanjima, kao i oni bez digitalnog iskustva, češće koriste gotovinu, prenosi "Radiosarajevo".

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Tagovi :

Gotovina

Keš

novac

Njemačka

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