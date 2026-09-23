Gotovina polako odlazi u prošlost, ali i dalje dominira

Nijemci više ne plaćaju gotovinom onoliko često kao ranije, ali i dalje koriste keš češće nego većina drugih evropskih kupaca, pokazao je godišnji izvještaj objavljen u srijedu, 22. septembra.

Stanovnici Njemačke su u 2025. u prosjeku obavili 300 elektronskih plaćanja po osobi, navodi Bostonska konsultantska grupa, autor globalnog izvještaja o plaćanjima.

Savjeti Recept za slavski kolač koji uvijek uspije

Analiza obuhvata sva elektronska plaćanja potrošača, uključujući kartična, na osnovu podataka Evropske centralne banke.

Nasuprot Njemačkoj, Norveška, Danska, Švedska i Finska imaju najviše elektronskih transakcija po stanovniku, oko 700.

Prosjek za Evropsku uniju iznosi oko 400.

Broj transakcija po stanovniku u Njemačkoj, međutim, raste brže, oko 10 odsto, dok je prosjek EU osam posto.

"Nijemci sustižu druge kada je riječ o digitalnim plaćanjima, ali i ostaju vjerni gotovini", rekao je stručnjak BCG za plaćanja i transakciono bankarstvo Markus Ampenberger.

Republika Srpska Minić: Kompanija "Orao" je ponos Srpske i njen privredni gigant

Trend ka društvu sa sve manje gotovine se ubrzava, piše "dpa".

Njemačka centralna banka je u svom dvogodišnjem izvještaju u junu navela da se prošle godine gotovina koristila u samo 45 odsto transakcija, u odnosu na 51 odsto 2023.

Stariji ljudi, osobe sa zdravstvenim problemima ili nižim primanjima, kao i oni bez digitalnog iskustva, češće koriste gotovinu, prenosi "Radiosarajevo".