Vujičić: Stav SAD prema Srpskoj promijenjen zahvaljujući Cvijanovićevoj, Dodiku i Miniću

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović napravila je ozbiljan diplomatski prodor ka američkoj administraciji, tako da Sjedinjene Države danas imaju potpuno novi, pozitivniji stav prema Republici Srpskoj, izjavio je Srni poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujičić.

"Od Dejtonskog mirovnog sporazuma Bošnjaci, a pogotovo njihovi trenutni predstavnici poput Denisa Bećirovića nisu promijenili stav prema Srbima, Republici Srpskoj, a i Srbiji. Umjesto da shvate da BiH opstaje zahvaljujući Dejtonskom sporazumu - dva entiteta i tri naroda - oni koriste svaki trenutak da izazovu kako unutrašnju, tako i krizu sa Srbijom", upozorava Vujičić.

Međutim, dok Bećirović radi to što radi, kaže Vujičić, Cvijanovićeva je na drugoj strani napravila ozbiljan prodor prema američkoj administraciji, te je značajno promijenjen stav prema Republici Srpskoj i srpskom narodu.

On podsjeća da se Cvijanovićeva tokom aktuelne posjete SAD susrela sa brojnim američkim zvaničnicima, uključujući i Suzi Vajls, šef Kabineta američkog predsjednika Donalda Trampa, koja ima ogroman uticaj u Americi i u rangu je državnog sekretara, prenosi Srna.

"Prvi put su dva člana Predsjedništva BiH bila na prijemu u UN u Njujorku, koji organizuje Tramp. Do sada je uvijek to bio predsjedavajući Predsjedništva BiH koji je u tom trenutku bio na sjednici Generalne skupštine UN", naveo je Vujičić.

On naglašava da Bošnjaci pokušavaju da minimiziraju diplomatske rezultate Cvijanovićeve, odnosno da obmanu svoje biračko tijelo kako bi prikazali da to nije ništa.

"Međutim, došlo je vrijeme da je značajno promijenjen stav SAD prema Republici Srpskoj, zahvaljujući Željki Cvijanović, predsjedniku Miloradu Dodiku i premijeru Savi Miniću, kao i kontaktima koje imamo u Americi, Izraelu i Rusiji" rekao je Vujičić i dodao da je to vidljivo iz posljednjih rješenja i povlačenja sankcija.