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Košarac: Cvijanovićeva sa punim kredibilitetom predstavlja Srpsku na svjetskim adresama

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23.09.2026 12:43

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Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović danas predstavlja Republiku Srpsku na najvažnijim svjetskim adresama dostojanstveno, sa punim političkim kredibilitetom i jasnim stavom, rekao je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Košarac je rekao Srni da prisustvo Cvijanovićeve na prijemu kod američkog predsjednika Donalda Trampa, prvi put u formatu u kojem ne prisustvuje samo predsjedavajući Predsjedništva, predstavlja ogroman diplomatski iskorak i snažnu potvrdu da se glas Srpske čuje tamo gdje se donose najvažnije odluke.

- Posebnu težinu ima sastanak Cvijanovićeve sa Suzi Vajls, najbližom saradnicom američkog predsjednika Donalda Trampa. U vremenu složenih geopolitičkih odnosa, to nije samo protokolarni susret, već dokaz da se upornom, ozbiljnom i odgovornom politikom otvaraju vrata tamo gdje su mnogi tvrdili da su zauvijek zatvorena - naveo je Košarac.

On je rekao da Cvijanovićeva u tim razgovorima ne predstavlja samo sebe, nego Republiku Srpsku, njene institucije, interese i njeno pravo da samostalno i dostojanstveno govori o pitanjima od vitalnog značaja za srpski narod.

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Staša Košarac

Željka Cvijanović

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