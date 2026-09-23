SDS strahuje od odmazde zbog Ljubiše Petrovića, isključenje neminovno

Ljubiša Petrović bi mogao biti isključen iz SDS-a u danima nakon opštih izbora u BiH zbog teže povrede Statuta i Programa stranke.

Jedini način da se pomenuti scenario ne realizuje na pomenuti način je da Petrović sam napusti SDS, kaže izvor ATV-a upućujući nas na Statut stranke iz 2022. godine.

Petrović se otvoreno usprotivio kandidaturi Marinka Božovića za člana Predsjedništva BiH i javno je podržao lidera Liste za pravdu i red Nebojšu Vukanovića, čime se usprotivio odlukama organa SDS-a.

Nebojša Vukanović i Ljubiša Petrović Facebook

Izvjesno je da ga čeka disciplinski postupak koji mu može donijeti i blaže sankcije, poput opomene i suspenzije, ali je vjerovatnije isključenje iz stranke. O tome je svjedočio i sam Ljubiša Petrović koji je pozvao pojedince iz stranke da odluku o njegovom isključenju donesu prije izbora.

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"Isključenje iz stranke pošto ste tako samouvjereni, principijelno i hrabro sprovedite ako možete prije 05. oktobra, nemojte čekati da prođu izbori", poručio je Petrović nakon čega se pojavio na tribini Liste za pravdu i red gdje je otvoreno podržao Vukanovića. U svojoj objavi na društvenim mrežama jasno je poručio da će njegov glas na izborima ići za Branka Blanušu i Nebojšu Vukanovića.

Petrović, odlukama organa SDS-a, nije kandidat na narednim izborima što je rijetkost da stranka ne kandiduje ni za jednu funkciju nekoga ko je na čelu drugu po veličini grada u Republici Srpskoj. Međutim, direktno isključenje, naročito u jeku predizborne kampanje, dodatno bi urušilo povjerenje Semberaca u SDS, iako Petrović direktno radi protiv Marinka Božovića.

Podsjećamo da je Marinko Božović nominovan od strane SDS-a za kandidata na predstojećim izborima nakon što je PSS Draška Stanivukovića odbio ponudu da isture kandidaturu za člana Predsjedništva BiH. Prema ranijim odlukama SDS-a, stranka je trebalo da ponudi kandidate za obje inokosne funkcije. Sporazum o zajedničkom djelovanju koji je predsjednik SDS-a Branko Blanuša ponudio opozicionim strankama, predviđao je kandidaturu SDS-a za predsjednika Republike Srpske, dok su bili spremni da povuku kandidaturu za srpskog člana Predsjedništva BiH.

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Iako je ponuda bila ponuđena svim opozicionim strankama, bila je namijenjena za Draška Stanivukovića. Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović samostalno je proglasio svoju kandidaturu, ali SDS nije uvažio ovu odluku jer je Vukanović odbio ponuđeni sporazum. Bez kandidature PSS-a, SDS je prema odlukama organa stranke bio u obavezi da ponudi kandidata i za člana Predsjedništva BiH, a izbor je pao na Marinka Božovića.

Ovoj odluci su se usprotivili funkcioneri stranke koji su zagovarali podršku Nebojši Vukanoviću. Najoštriji među njima bio je upravo Ljubiša Petrović.

Tokom dramatičkih pregovora SDS-a i PSS-a dolazilo je do burnih reakcija stranačkih funkcionera, a osim na društvenim mrežama, Ljubiša Petrović je svoje stavove demonstrirao i na konferencijama za medije koje je napuštao nakon konfuznih izjava lidera stranke.

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Blanuša je tada upitan o sve učestalijem otporu u svojim redovima i poručio: "Glavni odbor je donio odluku i svi članovi stranke imaju obavezu da se pridržavaju odluka organa stranke, a sve što se desilo, o tome će se opet razgovarati na organima stranke i oni koji istupaju mimo odluka, biće sankcionisani".

Šta kaže Statut SDS?

Prema Stautu SDS-a, član 12 propisuje prava i dužnosti člana stranke koji mora da poštuje i sprovodi Program, Staut i odluke organa.

Ključan je i Član 13 koji propisuje prestanak članstva u SDS-u u kojem se kaže da prestanak članstva u SDS-u je moguće zbog učestvovanja na izborima u svojustvu nezavisnog kandidata, na izbornim listama drugih političkih subjekata ili na drugi način koji je u suprotnosti sa odlukama organa stranke.

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Član 15. kaže da se isključenje člana SDS-a vrši zbog teže povrede Statuta i Programa i djelovanja suprotno stavovima SDS-a utvrđenim na bazi programskih ciljeva i zadataka, i nepoštovanjem i neizvršavanjem odluka organa SDS-a.

Sve navedeno sugeriše da bi slučaj Ljubiše Petrovića mogao biti brzo okončan po završetku izbora.