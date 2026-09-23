Stevanović: Završetak auto-puta Banjaluka-Prijedor do kraja 2028. godine

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović izjavio je da je zadovoljan dinamikom radova na auto-putu Banjaluka–Prijedor koji bi, kako kaže, trebalo da bude završen krajem 2028. godine.

"Ovih dana se očekuje građevinska dozvola za još 3,2 kilometra puta, a sa rješavanjem određenog broja sudskih sporova, do kraja godine trebalo bi da imamo potpuno otvoreno gradilište", rekao je Stevanović novinarima nakon obilaska gradilišta ovog auto-puta kod petlje "Kuljani".

Kada je riječ o petlji u Kuljanima, Stevanović kaže da će uskoro morati da se radi na dijelu obilaznice oko Banjaluke koja će biti priključak auto-puta na saobraćajnice u gradu i oko njega.

On je pohvalio koncesionara – kinesku kompaniju "Šandung" jer su dijelovi trase auto-puta već spremni za asfaltiranje.

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"Imaju profesionalan pristup svim problemima kako bi se put što prije i što bolje završio", rekao je Stevanović i dodao da se ugovor o ovom auto-putu ne krije.

Zajedno sa ministrom Stevanovićem gradilište su obišli predstavnici kineske kompanije "Šandung", te firme "Everit", koja je glavni izvođač radova.

Auto-put Banjaluka-Prijedor planiran je u dužini od oko 40 kilometra. Počinje kod petlje "Kuljani" i vodi prema Prijedoru, a u budućnosti je planiran i nastavak izgradnje prema Novom Gradu i granici sa Hrvatskom, prenosi Srna.