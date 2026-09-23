Ranjen sin izraelskog ambasadora u Vašingtonu

Autor:ATV redakcija
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Nerija Lajter, sin ambasadora Izraela u SAD, teško je povrijeđen u napadu automobilom na kontrolnom punktu na Zapadnoj obali, dok je napadač ubijen.
Rezervista izraelske vojske Nerija Lajter, sin izraelskog ambasadora u Vašingtonu Jehijela Lajtera, teško je povrijeđen danas u napadu automobilom na kontrolnom punktu Makabim, zapadno od Ramale na okupiranoj Zapadnoj obali, objavili su izraelski mediji, dok je napadač ubijen na licu mjesta
"Neriji je potrebno čudo. Vjerujem u snagu molitve i verujem da se, kada se narod Izraela ujedini, događaju čuda - naveo je izraelski ambasador u Vašingtonu Jehijel Lajter u objavi na društvenim mrežama dodajući da se ljekari "bore za život Nerije".
Dodao je da je njegov sin od 7. oktobra 2023. godine služio stotine dana kao rezervista na više frontova.
Izraelska policija saopštila je da je napadač automobilom krenuo prema policijskom vozilu na kontrolnom punktu na putu 443 i udario pripadnika snaga bezbjednosti koji se nalazio u vozilu.
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Izraelska vojska navela je da su njeni pripadnici na licu mjesta ubili napadača, identifikovanog kao 29-godišnji Mahmud Muhamed Sulejman iz obližnjeg sela.
Neria Lajter je sin izraelskog ambasadora u Vašingtonu, koji je na tu funkciju stupio u januaru 2025. godine.
Njegov stariji sin Moše Jedidja Lajter, major izraelske vojske, poginuo je u borbama u Pojasu Gaze u novembru 2023. godine.
BREAKING: Neria Leiter, son of Israel’s ambassador to the United States, was critically injured in a car-ramming attack near Beit Horon today.— The Iranian Letter (@TheIranianzg3z) September 23, 2026
Leiter was seriously wounded and is receiving treatment at a hospital in Jerusalem.
The attacker was reportedly shot and killed at the… pic.twitter.com/IodjsqMqMz
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