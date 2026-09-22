Manćini na klupi Italije: Prvi cilj je da pridobije navijače koji su ljuti na njega

Novi selektor fudbalera Italije Roberto Manćini rekao je danas da se nada da će ponovo pridobiti navijače koji su i dalje ljuti na njega zbog toga što je prije tri godine napustio reprezentaciju, dok se priprema za prve utakmice po povratku na mjesto selektora.

Manćini je u julu ponovo imenovan za selektora i dobio je zadatak da oporavi reprezentaciju Italije, koja prolazi kroz krizu nakon što je treći put uzastopno izostala sa Svjetskog prvenstva.

Manćini je 2021. godine predvodio Italiju do titule prvaka Evrope, ali je u avgustu 2023. iznenada podnio ostavku na mjesto selektora i dvije nedjelje kasnije preuzeo reprezentaciju Saudijske Arabije.

"Ne mogu da računam na kredit zbog tog trofeja, jer je to prošlost i više ništa ne znači. Mislim da navijač, kada se osjeća iznevjereno, ima pravo da bude ljut i to morate da prihvatite. Mislim da ćemo ih ponovo pridobiti tako što ćemo dobro raditi i vratiti reprezentaciju tamo gde joj je mjesto. Tada će se stvari smiriti", rekao je Manćini.

Manćinija najprije očekuju četiri utakmice Lige nacija. Italija će u petak na svom terenu igrati protiv Belgije, tri dana kasnije igraće u Turskoj, 2. oktobra protiv Francuske i 5. oktobra ponovo protiv Turske.

Manćini je pozvao 34 igrača, a spisak je kombinacija iskusnih fudbalera, među kojima su i neki koji su učestvovali u osvajanju titule prvaka Evrope 2021. godine i osmorice igrača koji bi mogli da debituju za reprezentaciju.

Dvojica iskusnih igrača već su napustila reprezentativno okupljanje, a Federika Dimarka i Brajana Kristantea zamijenili su Mateo Ruđeri i Samuele Riči.

"Mislim da je važno da imamo mlade igrače kako bismo ih neposredno upoznali jer je to najvažnije za stvaranje veoma snažnog tima u budućnosti. Moramo brzo da utvrdimo koji bi igrači mogli da budu sa nama u naredne četiri godine", rekao je Manćini.

"Želim tim koji dominira, koji igra dobro i koji uvek uspijeva da pruži maksimum. Naravno, ne možete uvijek da pobijedite, ali ćemo pokušati da počnemo upravo od toga. Tako se pobjeđuje. Svi smo veoma pozitivni", dodao je on.

Manćini je rekao da očekuje da iskusniji igrači pomognu mlađima da se uklope u tim i da se nada da će mladi donijeti "malo bezbrižnosti i uraditi na terenu stvari koje, kada ste stariji ne radite, jer previše razmišljate".

On je dodao da novi igrači imaju prednost jer nisu opterećeni neuspjehom iz kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

"Mnogo je mladih igrača koji tada nisu bili tu, a sada su prvi put sa nama. Veoma su srećni što su ovdje i žele da daju sve od sebe za reprezentaciju. Znam da ćemo u naredne četiri godine nešto osvojiti. Uvjeren sam u to, jer ponešto znam o fudbalerima. Vidim da imaju talenat i samo im treba pružiti priliku da igraju", ocijenio je 61-godišnji trener.

Završni turnir Lige nacija biće odigran narednog juna, godinu dana prije Evropskog prvenstva.

Finale Evropskog prvenstva 2028. godine biće odigrano na Vembliju, gdje su Manćini i Italija 2021. godine osvojili titulu prvaka Evrope.

(Kurir)