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Minić: Blanuša nije pobjegao od mene i TV duela, pobjegao je od naroda

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23.09.2026 20:54

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Минић: Блануша није побјегао од мене и ТВ дуела, побјегао је од народа
Foto: ATV

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša nedolaskom u večerašnji TV duel, nije pobjegao od mene i TV debata, on je pobjegao od naroda, istakao je gostujući u našoj emisiji "Drugi ugao" kandidat SNSD-a za predsjednika Srpske Savo Minić.

"Mislim da je on naišao na poruku da će mu ova prazna stolica nanijeti manje političke štete nego pitanja na koja treba da odgovori", istakao je Minić komentarišući to što je Blanuša odbio da učestvuje u TV debati,

Minić je poručio da mu je žao što Blanuša nije prisutan u studiju.

Ističe da je očekivao da će Blanuša biti prisutan, te da će diskutovati o tome šta je urađeno do sada u Republici Srpskoj.

"I ja sam i na tribinama, imao sam gust raspored i pomjerio sam određene stvari, ali očigledno da niste spremni, ako ne dođete i kažete uradili smo to, to i to. To je razlika između priča koji imate i u Banjaalci, šta je "rils", a šta je stvarnost", poručio je Minić.

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Kada je riječ o izborima, 4. oktobra, Minić je dodao da ono što je sigurno, predsjednik, premijer, ministar finansija će sigurno biti neko iz SNSD-a.

"Moramo imati plan i rješenje kako dalje sa Republikom Srpskom", dodaje Minić.

(RTRS)

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Savo Minić

Branko Blanuša

TV duel

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