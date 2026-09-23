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Dodik gost podkasta jednog od najuticajnijih glasova konzervativne Amerike

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23.09.2026 19:09

Komentari:

7
Милорад Додик
Foto: x.com/miloraddodik

Čast mi je razgovarati s Vejnom Alenom Rutom, jednim od najuticajnijih glasova konzervativne Amerike i čovjekom koji je saveznik predsjednika Donalda Trampa, istakao je predsjednik Milorad Dodik.

"Njegov podkast je mjesto gdje se čuju istine koje su mediji duboke države namjerno preskakali - i zato mi je drago što sam ovim intervjuom imao priliku da direktno govorim američkoj publici o Republici Srpskoj", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kaže, Amerika se pod liderstvom predsjednika Trampa vraća sebi i ideji suvereniteta, slobode i partnerstva sa malim narodima koji znaju da brane svoje.

"To je Amerika koju Republika Srpska poštuje i sa kojom želi da gradi odnos - ne na osnovu tutorstva, već na osnovu uzajamnog poštovanja. Hvala Vejnu Rutu na gostoprimstvu, na otvorenom razgovoru i na hrabrosti da svom auditorijumu predstavi još jednu istinu koju su decenijama krili od američkog naroda", dodaje Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Amerika

Podkast

Komentari (7)

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