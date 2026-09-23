Dodik gost podkasta jednog od najuticajnijih glasova konzervativne Amerike

Autor:ATV redakcija
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Čast mi je razgovarati s Vejnom Alenom Rutom, jednim od najuticajnijih glasova konzervativne Amerike i čovjekom koji je saveznik predsjednika Donalda Trampa, istakao je predsjednik Milorad Dodik.
"Njegov podkast je mjesto gdje se čuju istine koje su mediji duboke države namjerno preskakali - i zato mi je drago što sam ovim intervjuom imao priliku da direktno govorim američkoj publici o Republici Srpskoj", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Kaže, Amerika se pod liderstvom predsjednika Trampa vraća sebi i ideji suvereniteta, slobode i partnerstva sa malim narodima koji znaju da brane svoje.
Čast mi je razgovarati s Vejnom Alenom Rutom @RealWayneRoot , jednim od najuticajnijih glasova konzervativne Amerike i čovjekom koji je saveznik predsjednika Donalda Trampa. Njegov podkast je mjesto gdje se čuju istine koje su mediji duboke države namjerno preskakali - i zato mi… pic.twitter.com/BRZhpJJUjv— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 23, 2026
"To je Amerika koju Republika Srpska poštuje i sa kojom želi da gradi odnos - ne na osnovu tutorstva, već na osnovu uzajamnog poštovanja. Hvala Vejnu Rutu na gostoprimstvu, na otvorenom razgovoru i na hrabrosti da svom auditorijumu predstavi još jednu istinu koju su decenijama krili od američkog naroda", dodaje Dodik.
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