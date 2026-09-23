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Sutra se slavi Teodora Aleksandrijska: Jedan običaj se posebno odnosi na muškarce

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23.09.2026 20:58

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Foto: Pexel/ Elina Volkova

SPC i njeni vjernici 24. septembra obilježavaju Prepodobnu Teodoru Aleksandrijsku. Živeći u rodnoj Aleksandriji, Prepodobna Teodora je imala veoma mladoga muža.

Vračara ju je nagovorila da načini preljubu, što je ona i učinila, zbog čega je veoma brzo počela da je muči griža savjesti.

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Mučena ovom pošasti, riješila je da se ošiša i obuče u muško odijelo i prerušena u muškarca otišla je u muški Manastir Oktodekat pod imenom – Teodor. Njen trud, post, bdijenje, poniznost i plačno pokajanje zadivili su svu bratiju. Oklevetana od neke bludne djevice, kao da je s njom zatrudnjela, Teodora se nije htjela pravdati smatrajući tu klevetu kao kaznu Božju za svoj raniji grijeh.

Zbog ove laži je protjerana iz manastira poslije čega je sedam godina provela snalazeći se po šumi i pustinji, i još uz to njegujući dijete bludnice. Pobijedila je sva vražja iskušenja: nije se poklonila satani, nije htjela da primi jelo iz ruku jednog vojnika, niti da prihvati ponudu muža da mu se vrati – jer sve je to bio, kako je smatrala, samo prizrak đavolski, i čim bi se Teodora prekrstila krstom, sve je iščezavalo kao dim.

Poslije sedam godina primi je iguman u manastir, gdje je umrla poslije dvije godine. Tek tada poznaše monasi, da je to bila žena; a igumanu se javi anđeo i objasni mu sve. Njen muž joj je došao na sahranu, i ostao do smrti u keliji svoje bivše žene.

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Prema žitiju, ona je imala preveliku blagodat Božju: krotila je zvijeri, liječila bolesne i "vodu u suhom bunaru izvede", prenosi Religija.

"Tako Bog proslavi istinsku pokajnicu, koja sa junačkim trpljenjem 9 godina kajaše samo jedan svoj grijeh. Upokojila se 490. godine", navodi se žitiju ove svetice.

Hrišćanstvo propovijeda i da bi na taj dan muškarci trebalo da pronađu snage da svojim ženama oproste grijeh, kao što je to učinio Teodorin muž.

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pravoslavlje

običaji

SPC

vjera

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