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Tri brata, Radovan, Milan i Dragan ponosno nose unioforme MUP-a Srpske

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23.09.2026 18:56

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Браћа Зец
Foto: RTRS

Trojica braće Zec, Radovan, Milan i Dragan iz Gerzova kod Mrkonjić Grada pripadnici su Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Maksimalno su posvećeni svom poslu, koji je složen i izuzetno težak. Ipak, ne bi ga mijenjali jer je, kažu, čast nositi uniformu MUP-a, štititi Srpsku, njenu imovinu i građane.

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Najstariji brat Radovan pripadnik je jedinice Žandarmerije Policijske uprave Mrkonjić Grad. Bio je policajac pozornik i u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici.

Posao veoma odgovoran ali, kaže, nikada ga ne bi mijenjao. Postavljeni zadaci uvijek moraju biti obavljeni.

Njegov brat Milan šest godina je pripadnik Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Republike Srpske. Kaže da se za svaku akciju mora biti maksimalno pripremljen - i fizički i psihički.

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"Treninzi su svakodnevni. Fizička sprema je jedan od ključnih faktora i svaki zadatak mora biti izvršen. Poseban je osjećaj jer sam tu sa dva brata. Lijepo je znati kad imate nekoga svoga pored sebe", rekao je Milan.

Najmlađi Dragan radi u Policijskoj stanici Jezero. Policijski posao je, kaže, i težak, naročito kada su noćna dežurstva. Uvijek mora biti oprezan i profesionalan.

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"Vremenom to postane rutina, ali uvijek moramo biti profesionalni, ozbiljni i nikada ne smijemo biti opušteni. Nije bitno da li je pet ujutru ili pet po danu. Moramo biti uvijek pribrani", navodi Dragan.

Braća Zec, kada nisu u policijskim uniformama i na poslu, pomažu roditeljima u Gerzovu gdje imaju farmu. Strastveni su i lovci, pa njihove vitrine u kućama krase i brojni lovački trofeji.

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Tagovi :

MUP Republike Srpske

Braća Zec

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